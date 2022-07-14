В Венесуэле назвали власти США "преступной бандой" после признания Болтона
Венесуэльский депутат Ортега назвал власти США "преступной бандой" после признания Болтона
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
КАРАКАС, 14 июл — РИА Новости. Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах демонстрирует, что правительства США — это преступные клики, заявил РИА Новости депутат венесуэльского парламента Сауль Ортега.
"Это банда преступников, что доказывается признанием Болтона, как и признаниями других официальных лиц, которые даже опубликовали книги, в которых они берут на себя ответственность за планирование убийств, антидемократических переворотов, нарушений прав человека, использования наркотрафика в своих целях", — заявил в беседе с РИА Новости депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Венесуэлы.
Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности (2018-2019) в администрации Дональда Трампа (2017-2021), в интервью американской CNN ранее сообщил, что помогал планировать перевороты в других странах.
По словам Ортеги, благодаря признаниям Болтона можно не ждать 50 лет, пока доказывающие преступления правительственные документы будут рассекречены.
"У них есть криминальное прошлое, а Болтон привлекает внимание к тому, что он является частью этой шайки и что различные администрации Соединенных Штатов — это просто криминальные клики, которые входят в число гегемонистских и нарушающих границы сил", — сказал парламентарий.
Признание Болтона, считает Ортега, могло бы стать достаточным аргументом для того, чтобы он сам, Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых. Однако в этом, по мнению депутата, замешана и система правосудия США, что позволяет лидерам государства бесстрашно участвовать в посягательстве на суверенитет других стран.
"Сейчас важно, чтобы многосторонние организации настаивали на том, чтобы Трамп, его чиновники и представители правительства действующего президента Джо Байдена предстали перед Гаагским трибуналом за военные преступления", — добавил депутат.