https://ria.ru/20220714/banda-1802317439.html

В Венесуэле назвали власти США "преступной бандой" после признания Болтона

В Венесуэле назвали власти США "преступной бандой" после признания Болтона - РИА Новости, 14.07.2022

В Венесуэле назвали власти США "преступной бандой" после признания Болтона

Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T00:37

2022-07-14T00:37

2022-07-14T00:37

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КАРАКАС, 14 июл — РИА Новости. Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах демонстрирует, что правительства США — это преступные клики, заявил РИА Новости депутат венесуэльского парламента Сауль Ортега.Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности (2018-2019) в администрации Дональда Трампа (2017-2021), в интервью американской CNN ранее сообщил, что помогал планировать перевороты в других странах.По словам Ортеги, благодаря признаниям Болтона можно не ждать 50 лет, пока доказывающие преступления правительственные документы будут рассекречены."У них есть криминальное прошлое, а Болтон привлекает внимание к тому, что он является частью этой шайки и что различные администрации Соединенных Штатов — это просто криминальные клики, которые входят в число гегемонистских и нарушающих границы сил", — сказал парламентарий.Признание Болтона, считает Ортега, могло бы стать достаточным аргументом для того, чтобы он сам, Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых. Однако в этом, по мнению депутата, замешана и система правосудия США, что позволяет лидерам государства бесстрашно участвовать в посягательстве на суверенитет других стран."Сейчас важно, чтобы многосторонние организации настаивали на том, чтобы Трамп, его чиновники и представители правительства действующего президента Джо Байдена предстали перед Гаагским трибуналом за военные преступления", — добавил депутат.

https://ria.ru/20220713/bolton-1802289005.html

https://ria.ru/20220713/bolton-1802261088.html

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в мире, джон болтон, дональд трамп, джо байден, сша, венесуэла, каракас