Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили Lada в ближайшее время - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html
"АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили Lada в ближайшее время
"АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили Lada в ближайшее время - РИА Новости, 14.07.2022
"АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили Lada в ближайшее время
Цены на автомобили Lada в ближайшее время будут несколько снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:14
2022-07-14T03:14
экономика
авто
денис мантуров
россия
тольятти
ижевск
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_0:0:2123:1195_1920x0_80_0_0_34cd7d818a851b8c9a3bc515988ae615.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Цены на автомобили Lada в ближайшее время будут несколько снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас — так сказать, в антисанкционном формате — будут продаваться дешевле, чем на пике", — добавил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о запуске программ льготного автокредитования.Программы льготного автокредитования и лизинга, как в начале месяца отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, планируется возобновить уже в июле.Соколов пояснил, что ранее стоимость комплектующих выросла из-за курсовых разниц. Хотя сейчас курс и "откатился" назад, в начале года для страховки закупка шла опережающими темпами — и по курсу первого полугодия. Также на удорожание комплектующих повлияло изменение логистики. "Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, не скрою, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом. Это тоже, безусловно, сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается", — рассказал Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220713/avtovaz-1802108463.html
https://ria.ru/20220706/avtovaz-1800676302.html
россия
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_234:0:2123:1417_1920x0_80_0_0_634de2904e9c99e424ca5794b1bdd891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, денис мантуров, россия, тольятти, ижевск, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим соколов ("автоваз")
03:14 14.07.2022
 
"АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили Lada в ближайшее время

Президент "АвтоВАЗа" Соколов: в ближайшее время ожидается снижение цен на автомобили Lada

© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанкПроизводство "АвтоВАЗ"
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
Перейти в фотобанк
Производство "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Цены на автомобили Lada в ближайшее время будут несколько снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время", — отметил он.
"После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас — так сказать, в антисанкционном формате — будут продаваться дешевле, чем на пике", — добавил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о запуске программ льготного автокредитования.
Программы льготного автокредитования и лизинга, как в начале месяца отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, планируется возобновить уже в июле.
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 09:03
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
Соколов пояснил, что ранее стоимость комплектующих выросла из-за курсовых разниц. Хотя сейчас курс и "откатился" назад, в начале года для страховки закупка шла опережающими темпами — и по курсу первого полугодия. Также на удорожание комплектующих повлияло изменение логистики. "Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, не скрою, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом. Это тоже, безусловно, сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается", — рассказал Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Автомобиль Lada Granta Drive Active
6 июля, 14:16
"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Granta Drive Active'22
 
ЭкономикаАвтоДенис МантуровРоссияТольяттиИжевскАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Максим Соколов ("АвтоВАЗ")
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала