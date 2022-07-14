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"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей - РИА Новости, 14.07.2022
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"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей
"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей - РИА Новости, 14.07.2022
"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей
"АвтоВАЗ" в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:38
2022-07-14T07:38
экономика
авто
тольятти
ижевск
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос — будет ли это принципиально новое семейство Lada.Сумму инвестиций топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством — Минпромторгом", — уточнил он.При этом Соколов подчеркнул, что перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. И это потребует инвестиций не только со стороны самой компании, но и со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Также "АвтоВАЗ" в этом вопросе рассчитывает на поддержку государства. Сейчас компания активно сотрудничает с акционером — ФГУП "НАМИ", у которого уже есть такой опыт, добавил он."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, максим соколов ("автоваз"), москва, россия, общество
07:38 14.07.2022
 
"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей

Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о планах по созданию нового семейства автомобилей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня "АвтоВАЗ" — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией "АвтоВАЗа" и российского автопрома в целом", — сказал он.
"Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос — будет ли это принципиально новое семейство Lada.
Сумму инвестиций топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством — Минпромторгом", — уточнил он.
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При этом Соколов подчеркнул, что перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. И это потребует инвестиций не только со стороны самой компании, но и со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Также "АвтоВАЗ" в этом вопросе рассчитывает на поддержку государства. Сейчас компания активно сотрудничает с акционером — ФГУП "НАМИ", у которого уже есть такой опыт, добавил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada VestaМаксим Соколов ("АвтоВАЗ")МоскваРоссияОбщество
 
 
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