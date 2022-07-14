https://ria.ru/20220714/avtomobili-1802329622.html

"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей

"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей - РИА Новости, 14.07.2022

"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей

"АвтоВАЗ" в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:38

2022-07-14T07:38

2022-07-14T07:38

экономика

авто

тольятти

ижевск

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос — будет ли это принципиально новое семейство Lada.Сумму инвестиций топ-менеджер не раскрыл. "Сейчас обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством — Минпромторгом", — уточнил он.При этом Соколов подчеркнул, что перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. И это потребует инвестиций не только со стороны самой компании, но и со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Также "АвтоВАЗ" в этом вопросе рассчитывает на поддержку государства. Сейчас компания активно сотрудничает с акционером — ФГУП "НАМИ", у которого уже есть такой опыт, добавил он."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html

https://ria.ru/20220714/krossover-1802324300.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, максим соколов ("автоваз"), москва, россия, общество