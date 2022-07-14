Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для электроэнергии - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/araviya-1802575368.html
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для электроэнергии
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для электроэнергии - РИА Новости, 14.07.2022
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для электроэнергии
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:37
2022-07-14T22:37
экономика
цены на нефть
джо байден
саудовская аравия
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы и заявления трейдеров."Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, во втором квартале более чем в два раза увеличила объем импорта российского мазута, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта", - пишет агентство.Согласно данным, полученным агентством через систему отслеживания судов Refinitiv Eikon, Саудовская Аравия импортировала 647 тысяч тонн (48 тысяч баррелей в день) мазута из России через российские и эстонские порты в апреле-июне этого года против 320 тысяч тонн за тот же период годом ранее. За весь 2021 год Саудовская Аравия импортировала 1,05 миллиона тонн российского мазута.Также Саудовская Аравия увеличила импорт российского мазута через ближневосточный нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах в Фуджейре, сообщает агентство с ссылкой на трейдеров. Фуджейра получила 1,17 миллиона тонн российского мазута в этом году против 0,9 миллиона тонн за тот же период прошлого года. Только в июле в Фуджейру может быть доставлено еще 0,9 миллиона тонн, согласно данным судового мониторинга, в результате чего общий объем поставок в этом году может достигнуть 2,1 миллиона тонн, превысив 1,64 миллиона тонн на весь 2021 год. Большая часть мазута в Фуджейре продается в качестве топлива для судов, но часть его поставляется в соседние страны.Агентство добавляет, что факт увеличения продаж топлива в Саудовскую Аравию показывает, с какой проблемой сталкивается президент США Джо Байден, поскольку его администрация стремится изолировать Россию и сократить ее доходы от экспорта энергоносителей. Также отмечается, что в то время как многие страны запретили или не поощряют закупки у России, Китай, Индия и несколько африканских и ближневосточных стран, напротив, увеличили импорт.
https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html
https://ria.ru/20220706/neft-1800774264.html
саудовская аравия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, россия, сша
22:37 14.07.2022
 
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для электроэнергии

Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для производства электроэнергии

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы и заявления трейдеров.
"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, во втором квартале более чем в два раза увеличила объем импорта российского мазута, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта", - пишет агентство.
Самолет президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 08:00
Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран
Согласно данным, полученным агентством через систему отслеживания судов Refinitiv Eikon, Саудовская Аравия импортировала 647 тысяч тонн (48 тысяч баррелей в день) мазута из России через российские и эстонские порты в апреле-июне этого года против 320 тысяч тонн за тот же период годом ранее. За весь 2021 год Саудовская Аравия импортировала 1,05 миллиона тонн российского мазута.
Также Саудовская Аравия увеличила импорт российского мазута через ближневосточный нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах в Фуджейре, сообщает агентство с ссылкой на трейдеров. Фуджейра получила 1,17 миллиона тонн российского мазута в этом году против 0,9 миллиона тонн за тот же период прошлого года. Только в июле в Фуджейру может быть доставлено еще 0,9 миллиона тонн, согласно данным судового мониторинга, в результате чего общий объем поставок в этом году может достигнуть 2,1 миллиона тонн, превысив 1,64 миллиона тонн на весь 2021 год. Большая часть мазута в Фуджейре продается в качестве топлива для судов, но часть его поставляется в соседние страны.
Агентство добавляет, что факт увеличения продаж топлива в Саудовскую Аравию показывает, с какой проблемой сталкивается президент США Джо Байден, поскольку его администрация стремится изолировать Россию и сократить ее доходы от экспорта энергоносителей. Также отмечается, что в то время как многие страны запретили или не поощряют закупки у России, Китай, Индия и несколько африканских и ближневосточных стран, напротив, увеличили импорт.
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденСаудовская АравияРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала