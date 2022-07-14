Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для электроэнергии
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута для производства электроэнергии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы и заявления трейдеров.
"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, во втором квартале более чем в два раза увеличила объем импорта российского мазута, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта", - пишет агентство.
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Согласно данным, полученным агентством через систему отслеживания судов Refinitiv Eikon, Саудовская Аравия импортировала 647 тысяч тонн (48 тысяч баррелей в день) мазута из России через российские и эстонские порты в апреле-июне этого года против 320 тысяч тонн за тот же период годом ранее. За весь 2021 год Саудовская Аравия импортировала 1,05 миллиона тонн российского мазута.
Также Саудовская Аравия увеличила импорт российского мазута через ближневосточный нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах в Фуджейре, сообщает агентство с ссылкой на трейдеров. Фуджейра получила 1,17 миллиона тонн российского мазута в этом году против 0,9 миллиона тонн за тот же период прошлого года. Только в июле в Фуджейру может быть доставлено еще 0,9 миллиона тонн, согласно данным судового мониторинга, в результате чего общий объем поставок в этом году может достигнуть 2,1 миллиона тонн, превысив 1,64 миллиона тонн на весь 2021 год. Большая часть мазута в Фуджейре продается в качестве топлива для судов, но часть его поставляется в соседние страны.
Агентство добавляет, что факт увеличения продаж топлива в Саудовскую Аравию показывает, с какой проблемой сталкивается президент США Джо Байден, поскольку его администрация стремится изолировать Россию и сократить ее доходы от экспорта энергоносителей. Также отмечается, что в то время как многие страны запретили или не поощряют закупки у России, Китай, Индия и несколько африканских и ближневосточных стран, напротив, увеличили импорт.