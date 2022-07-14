https://ria.ru/20220714/aktsii-1802316505.html

Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года

Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года - РИА Новости, 14.07.2022

Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года

Технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций: “IT-пузырь” на биржах зрел уже довольно давно, и его сдувание было просто... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T02:15

2022-07-14T02:15

2022-07-14T02:15

экономика

россия

федор сидоров

it-компании

инвестиции

акции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890443_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7ea10fac616147a41d9834e6eb9235e0.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций: “IT-пузырь” на биржах зрел уже довольно давно, и его сдувание было просто вопросом времени, рассказал агентству “Прайм” частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор СидоровПостепенно сдуваться будут и бумаги энергосектора. В настоящее время сырье стоит дорого, но во время рецессии спрос, вероятно, упадет, а следом и цены. Соответственно, компании будут терять прибыль.Третий сектор, по мнению специалиста — банковский. Ужесточение монетарной политики в развитых странах вызовет спад кредитования, что снизит прибыль банков.В зону риска попадают компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, автомобилестроением, авиацией и всем, что связано с высоким качеством жизни. Люди предпочтут сэкономить, а если и тратить, то на предметы первой необходимости, уверен Сидоров."Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федор сидоров, it-компании, инвестиции, акции