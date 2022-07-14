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Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года
Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года - РИА Новости, 14.07.2022
Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года
Технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций: “IT-пузырь” на биржах зрел уже довольно давно, и его сдувание было просто... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T02:15
2022-07-14T02:15
2022-07-14T02:15
экономика
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федор сидоров
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций: “IT-пузырь” на биржах зрел уже довольно давно, и его сдувание было просто вопросом времени, рассказал агентству “Прайм” частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор СидоровПостепенно сдуваться будут и бумаги энергосектора. В настоящее время сырье стоит дорого, но во время рецессии спрос, вероятно, упадет, а следом и цены. Соответственно, компании будут терять прибыль.Третий сектор, по мнению специалиста — банковский. Ужесточение монетарной политики в развитых странах вызовет спад кредитования, что снизит прибыль банков.В зону риска попадают компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, автомобилестроением, авиацией и всем, что связано с высоким качеством жизни. Люди предпочтут сэкономить, а если и тратить, то на предметы первой необходимости, уверен Сидоров."Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов", — заключил собеседник агентства.
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экономика, россия, федор сидоров, it-компании, инвестиции, акции
Россиян предупредили, какие акции рухнут до конца года
Инвестор Сидоров: до конца 2022 года рухнут акции компаний технологического сектора
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций: “IT-пузырь” на биржах зрел уже довольно давно, и его сдувание было просто вопросом времени, рассказал агентству “Прайм
” частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров
Постепенно сдуваться будут и бумаги
энергосектора. В настоящее время сырье стоит дорого, но во время рецессии спрос, вероятно, упадет, а следом и цены. Соответственно, компании будут терять прибыль.
Третий сектор, по мнению специалиста — банковский. Ужесточение монетарной политики в развитых странах вызовет спад кредитования, что снизит прибыль банков.
В зону риска попадают компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, автомобилестроением, авиацией и всем, что связано с высоким качеством жизни. Люди предпочтут сэкономить, а если и тратить, то на предметы первой необходимости, уверен Сидоров.
"Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов", — заключил собеседник агентства.