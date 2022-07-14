https://ria.ru/20220714/agropark-1802325274.html

Дегтярев пообещал запустить "Дальневосточный агропарк" уже в 2022 году

Дегтярев пообещал запустить "Дальневосточный агропарк" уже в 2022 году - РИА Новости, 14.07.2022

Дегтярев пообещал запустить "Дальневосточный агропарк" уже в 2022 году

Новый флагманский проект "Дальневосточный агропарк" планируется запустить в Хабаровском крае для развития сельских территорий уже в текущем году, заявил... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T05:49

2022-07-14T05:49

2022-07-14T05:49

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экономика

хабаровский район

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хабаровск

россия

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 14 июл — РИА Новости. Новый флагманский проект "Дальневосточный агропарк" планируется запустить в Хабаровском крае для развития сельских территорий уже в текущем году, заявил губернатор Михаил Дегтярев.Он акцентировал внимание на том, что для сельских жителей с 2023 года будет "в разы" увеличена поддержка из регионального бюджета. "По предварительным параметрам бюджета, где-то в три раза увеличим поддержку наших селян. Это и грантовая поддержка, и субсидии на капитальные затраты, и на поголовье, и на килограмм молока. Здесь мы сделаем упор на крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Здесь баланс между крупными сельхозтоваропроизводителями и небольшими, он будет нами найден. И мы обязательно выйдем на хорошие показатели", — заверил глава региона.По мнению Дегтярева, через 2,5 года, после начала проекта "Дальневосточный агропарк", производительность молока с 8,5% вырастет до 40%. "Главное, чтобы не подвели те, кто будет этим заниматься. И мы будем их контролировать", — добавил губернатор.В среду глава региона работал в Хабаровском районе и районе имени Лазо. Он посетил КФХ фермера из села Благодатное. "Пригласил меня оценить новый молокоперерабатывающий цех своего КФХ. В апреле 2021 года он получил грант из краевого бюджета в 20 миллионов рублей. На эти деньги купил оборудование и запустил буквально пару недель назад производство. Появилось оно здесь не случайно, а на базе автоматизированной животноводческой фермы. На этом фермер не останавливается. Хочет построить помещение на 70 голов для содержания молодняка. Сейчас подбирает участки для производства собственной кормовой базы", — поделился впечатлением Дегтярев после увиденного.Он считает, что за подобными хозяйствами будущее. В 2019 году предприниматель организовал сельскохозяйственный потребительский кооператив "Благодатное", в состав которого входят 11 КФХ, расположенных на территории Хабаровского района. Фермер занимается молочным животноводством. В прошлом году фермер увеличил производство сырого молока практически в три раза. В этом году с помощью краевого гранта предприниматель приобрел и смонтировал модульный цех по переработке молока. Новое производство рассчитано на выпуск около 500 тонн молочной продукции в год. В ассортименте — ряженка, творог, сметана, кефир, сливки, варенец. С 2019 по 2021 год хозяйству выделено 64 миллиона рублей поддержки, уточнили в региональном кабмине."Каждый рубль краевых средств работает с отдачей... Борисов Олег Михайлович, в общем-то, встает "на крыло" и будет дальше развиваться. Новатор такой. Интересный очень проект. Вот таких людей будем поддерживать. Идеология моя — поддерживать тех, кто может, то есть у кого есть уже опыт успешный, желание, глаза горят, ничего никуда не пропадает, хорошее отношение к людям, зарплаты во время платят. Не справляется кто-то, то — извините. Нужно уметь заниматься делом", — резюмировал губернатор.Сейчас власти региона целенаправленно работают над тем, чтобы сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность вышли на опережающие темпы роста. Как один из положительных примеров глава региона обозначил хабаровский комбинат детского питания "Молочный край". На Дальнем Востоке это единственное предприятие, производящее молочную продукцию для детей дошкольного и школьного возраста."В этом году комбинат, ему 20 лет, кратно увеличил объемы переработки местного молока от наших фермеров. Замечательное предприятие. Он только за пять месяцев нарастил с 30 до 80% поставки сырого молока, в том числе от фермера в Хабаровском районе, у которого мы были", — заметил Дегтярев.Увеличение самообеспеченности собственным молоком — комплексная задача для АПК края. Для этого необходимо вводить в оборот дополнительные земли сельхозназначения, восстанавливать пахотные угодья, системы мелиорации, констатировал губернатор. Решить эту задачу в том числе призван проект "Дальневосточный агропарк".

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800846071.html

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экономика, хабаровский район, дальний восток, хабаровский край, хабаровск, россия, михаил дегтярев