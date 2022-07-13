Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/zhivotnye-1802266270.html
В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка
В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка - РИА Новости, 13.07.2022
В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка
Более 80 бездомных кошек и 5 собак-инвалидов спасли в Донецке и привезли в Ленинградскую область, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:23
2022-07-13T18:27
общество
здоровье - общество
ленинградская область
донбасс
выборгский район
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116008/28/1160082853_0:651:1597:1549_1920x0_80_0_0_f6d49b109a3fb4dc8b341a5ab1f6c314.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 80 бездомных кошек и 5 собак-инвалидов спасли в Донецке и привезли в Ленинградскую область, сообщила пресс-служба областного правительства.В настоящее время все животные находятся на карантине, за ними наблюдают специалисты госветслужбы Ленинградской области. Животные размещены в приюте "Второй шанс" в Выборгском районе.Отмечается, что приют готов отдать в хорошие руки бездомных кошек и собак с трудной судьбой из Донбасса или принять корм и игрушки. Шесть котов и собака уже нашли новых хозяев.
ленинградская область
донбасс
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116008/28/1160082853_0:501:1597:1699_1920x0_80_0_0_72409800002560fc6a0a74ff32e41be8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, ленинградская область, донбасс, выборгский район
18:23 13.07.2022 (обновлено: 18:27 13.07.2022)
 
В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка

Зоозащитники привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка в Ленинградскую область

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрела дом в Горловке
Поврежденный в результате обстрела дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Поврежденный в результате обстрела дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 80 бездомных кошек и 5 собак-инвалидов спасли в Донецке и привезли в Ленинградскую область, сообщила пресс-служба областного правительства.
"86 котов и 5 собак приехали в Ленинградскую область из Донецка. Зоозащитники Донецка и Ленинградской области списались в соцсетях. Волонтеры Донецка собрали бездомных кошек, волонтеры нашего региона арендовали микроавтобус и вывезли животных к нам. Жители Донбасса попросили взять с собой еще и пять собак-инвалидов", - говорится в сообщении.
В настоящее время все животные находятся на карантине, за ними наблюдают специалисты госветслужбы Ленинградской области. Животные размещены в приюте "Второй шанс" в Выборгском районе.
Отмечается, что приют готов отдать в хорошие руки бездомных кошек и собак с трудной судьбой из Донбасса или принять корм и игрушки. Шесть котов и собака уже нашли новых хозяев.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьДонбассВыборгский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала