18:23 13.07.2022 (обновлено: 18:27 13.07.2022)
В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка
Зоозащитники привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка в Ленинградскую область
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрела дом в Горловке
Поврежденный в результате обстрела дом в Горловке. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 80 бездомных кошек и 5 собак-инвалидов спасли в Донецке и привезли в Ленинградскую область, сообщила пресс-служба областного правительства.
"86 котов и 5 собак приехали в Ленинградскую область из Донецка. Зоозащитники Донецка и Ленинградской области списались в соцсетях. Волонтеры Донецка собрали бездомных кошек, волонтеры нашего региона арендовали микроавтобус и вывезли животных к нам. Жители Донбасса попросили взять с собой еще и пять собак-инвалидов", - говорится в сообщении.
В настоящее время все животные находятся на карантине, за ними наблюдают специалисты госветслужбы Ленинградской области. Животные размещены в приюте "Второй шанс" в Выборгском районе.
Отмечается, что приют готов отдать в хорошие руки бездомных кошек и собак с трудной судьбой из Донбасса или принять корм и игрушки. Шесть котов и собака уже нашли новых хозяев.