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В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка

В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка - РИА Новости, 13.07.2022

В Ленинградскую область привезли 86 бездомных кошек и пять собак из Донецка

Более 80 бездомных кошек и 5 собак-инвалидов спасли в Донецке и привезли в Ленинградскую область, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:23

2022-07-13T18:23

2022-07-13T18:27

общество

здоровье - общество

ленинградская область

донбасс

выборгский район

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 80 бездомных кошек и 5 собак-инвалидов спасли в Донецке и привезли в Ленинградскую область, сообщила пресс-служба областного правительства.В настоящее время все животные находятся на карантине, за ними наблюдают специалисты госветслужбы Ленинградской области. Животные размещены в приюте "Второй шанс" в Выборгском районе.Отмечается, что приют готов отдать в хорошие руки бездомных кошек и собак с трудной судьбой из Донбасса или принять корм и игрушки. Шесть котов и собака уже нашли новых хозяев.

ленинградская область

донбасс

выборгский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, ленинградская область, донбасс, выборгский район