https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html

В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года

В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года - РИА Новости, 13.07.2022

В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года

Около 600 человек переселили с начала года из аварийного жилья в Приамурье, еще свыше одной тысячи человек переселят до конца 2022 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:52

2022-07-13T08:52

2022-07-13T08:52

амурская область

россия

общество

жилье

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Около 600 человек переселили с начала года из аварийного жилья в Приамурье, еще свыше одной тысячи человек переселят до конца 2022 года, сообщил губернатор Василий Орлов."В Амурской области программа переселения идет хорошими темпами. В 2022 году четырнадцать муниципалитетов получили почти 4,5 миллиарда. С начала года около 600 человек уже переехали из аварийного жилья, а к концу года ещё более 1000 получат новые квартиры и дома. Программа будет продолжаться, наша совместная с главами активная работа гарантирует жителям области переселение в новое комфортное жилье", - приводит областное правительство слова Орлова.Шесть многоквартирных домов сейчас строят в Благовещенске, городе Сковородино, поселке городского типа Новобурейском, в Арге и селе Чигири. На возведение трёх многоквартирных домов в Талдане и Волково оформляется разрешительная документация."До конца 2022 года планируется начать строительство еще 22 многоквартирных домов на 500 квартир. Дома буду возводиться в городах Благовещенск, Свободный, Сковородино, поселке городского типа Ерофей Павлович Сковородинского района, селе Екатеринославка и поселке Мухинский Октябрьского района. Больше всего - семь домов - начнут строить в селе Соловьевск Тындинского района", - сказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов.В рамках программы в 2019–2024 годах в Приамурье планируется расселить 6,69 тысячи человек из 117,25 тысячи "квадратов" аварийного жилья. На эти цели власти направят 6,7 миллиарда рублей. На сегодня в Приамурье расселено 4,4 тысячи человек из 86,85 тысячи квадратных метров. Из них почти 2 тысячи человек из более чем 38 тысяч "квадратов" переселили в результате наводнения и пожаров, произошедших в 2021 году.

https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html

https://realty.ria.ru/20220621/rasselenie-1797078111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, жилье, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)