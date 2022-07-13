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В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года - РИА Новости, 13.07.2022
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Амурская область
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В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года
В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года - РИА Новости, 13.07.2022
В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года
Около 600 человек переселили с начала года из аварийного жилья в Приамурье, еще свыше одной тысячи человек переселят до конца 2022 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:52
2022-07-13T08:52
амурская область
россия
общество
жилье
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Около 600 человек переселили с начала года из аварийного жилья в Приамурье, еще свыше одной тысячи человек переселят до конца 2022 года, сообщил губернатор Василий Орлов."В Амурской области программа переселения идет хорошими темпами. В 2022 году четырнадцать муниципалитетов получили почти 4,5 миллиарда. С начала года около 600 человек уже переехали из аварийного жилья, а к концу года ещё более 1000 получат новые квартиры и дома. Программа будет продолжаться, наша совместная с главами активная работа гарантирует жителям области переселение в новое комфортное жилье", - приводит областное правительство слова Орлова.Шесть многоквартирных домов сейчас строят в Благовещенске, городе Сковородино, поселке городского типа Новобурейском, в Арге и селе Чигири. На возведение трёх многоквартирных домов в Талдане и Волково оформляется разрешительная документация."До конца 2022 года планируется начать строительство еще 22 многоквартирных домов на 500 квартир. Дома буду возводиться в городах Благовещенск, Свободный, Сковородино, поселке городского типа Ерофей Павлович Сковородинского района, селе Екатеринославка и поселке Мухинский Октябрьского района. Больше всего - семь домов - начнут строить в селе Соловьевск Тындинского района", - сказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов.В рамках программы в 2019–2024 годах в Приамурье планируется расселить 6,69 тысячи человек из 117,25 тысячи "квадратов" аварийного жилья. На эти цели власти направят 6,7 миллиарда рублей. На сегодня в Приамурье расселено 4,4 тысячи человек из 86,85 тысячи квадратных метров. Из них почти 2 тысячи человек из более чем 38 тысяч "квадратов" переселили в результате наводнения и пожаров, произошедших в 2021 году.
https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html
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россия, общество, жилье, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)
08:52 13.07.2022
 
В Приамурье тысячу человек переселят из аварийного жилья до конца года

В Приамурье свыше тысячи человек переедут из аварийного жилья до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке ЖК
Рабочие на строительной площадке ЖК - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Около 600 человек переселили с начала года из аварийного жилья в Приамурье, еще свыше одной тысячи человек переселят до конца 2022 года, сообщил губернатор Василий Орлов.
"В Амурской области программа переселения идет хорошими темпами. В 2022 году четырнадцать муниципалитетов получили почти 4,5 миллиарда. С начала года около 600 человек уже переехали из аварийного жилья, а к концу года ещё более 1000 получат новые квартиры и дома. Программа будет продолжаться, наша совместная с главами активная работа гарантирует жителям области переселение в новое комфортное жилье", - приводит областное правительство слова Орлова.
Аварийный дом - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 13:43Липецкая область
Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья
Шесть многоквартирных домов сейчас строят в Благовещенске, городе Сковородино, поселке городского типа Новобурейском, в Арге и селе Чигири. На возведение трёх многоквартирных домов в Талдане и Волково оформляется разрешительная документация.
"До конца 2022 года планируется начать строительство еще 22 многоквартирных домов на 500 квартир. Дома буду возводиться в городах Благовещенск, Свободный, Сковородино, поселке городского типа Ерофей Павлович Сковородинского района, селе Екатеринославка и поселке Мухинский Октябрьского района. Больше всего - семь домов - начнут строить в селе Соловьевск Тындинского района", - сказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов.
В рамках программы в 2019–2024 годах в Приамурье планируется расселить 6,69 тысячи человек из 117,25 тысячи "квадратов" аварийного жилья. На эти цели власти направят 6,7 миллиарда рублей. На сегодня в Приамурье расселено 4,4 тысячи человек из 86,85 тысячи квадратных метров. Из них почти 2 тысячи человек из более чем 38 тысяч "квадратов" переселили в результате наводнения и пожаров, произошедших в 2021 году.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 16:13
Файзуллин: в России нужно расселить 37 млн кв м ветхого и аварийного жилья
 
Амурская областьРоссияОбществоЖильеАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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