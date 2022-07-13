https://ria.ru/20220713/zerno-1802168015.html

Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле

Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022

Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле

Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:51

2022-07-13T12:51

2022-07-13T12:51

россия

украина

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568941_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_7ed888dbe67adce292fd00e461555cff.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с РФ по экспорту зерна с украинской территории."Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html

https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, дмитрий песков, в мире