https://ria.ru/20220713/zerno-1802168015.html
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:51
2022-07-13T12:51
2022-07-13T12:51
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украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с РФ по экспорту зерна с украинской территории."Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html
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РИА Новости
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Песков: работа по зерновому вопросу ведется по линии военных