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Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022
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Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:51
2022-07-13T12:51
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с РФ по экспорту зерна с украинской территории."Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
12:51 13.07.2022
 
Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков: работа по зерновому вопросу ведется по линии военных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов поля в Херсонской области
Сгоревшие от обстрелов поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сгоревшие от обстрелов поля в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с РФ по экспорту зерна с украинской территории.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
12:26
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
"Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее сообщалось, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 18:41
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
 
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