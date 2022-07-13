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В Петербурге разоблачили студию, три года снимавшую детское порно - РИА Новости, 13.07.2022
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В Петербурге разоблачили студию, три года снимавшую детское порно
В Петербурге разоблачили студию, три года снимавшую детское порно - РИА Новости, 13.07.2022
В Петербурге разоблачили студию, три года снимавшую детское порно
В Петербурге задержали организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщает в среду региональное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:36
2022-07-13T16:36
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. В Петербурге задержали организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщает в среду региональное управление СК РФ."Женщина задержана. Ее соучастником являлся ее знакомый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина также задержан. Им предъявлены обвинения", - говорится в релизе.По данным следствия, больше трех лет, с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, фигуранты систематически применяли сексуальное насилие к дочерям женщины. Девочкам сейчас от 12 до 15 лет (2007, 2008 и 2010 годы рождения).При этом обвиняемые, полагает Следственный комитет, "использовали технические средства производили фото- и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов". Для кого именно предназначались эти материалы, не уточняется.Уголовное дело расследуется по статьям "Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов" и "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220713/sud-1802230183.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
16:36 13.07.2022
 
В Петербурге разоблачили студию, три года снимавшую детское порно

В Петербурге задержали организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. В Петербурге задержали организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Женщина задержана. Ее соучастником являлся ее знакомый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина также задержан. Им предъявлены обвинения", - говорится в релизе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 16:14
В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото
По данным следствия, больше трех лет, с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, фигуранты систематически применяли сексуальное насилие к дочерям женщины. Девочкам сейчас от 12 до 15 лет (2007, 2008 и 2010 годы рождения).
При этом обвиняемые, полагает Следственный комитет, "использовали технические средства производили фото- и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов". Для кого именно предназначались эти материалы, не уточняется.
Уголовное дело расследуется по статьям "Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов" и "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Историк Юрий Дмитриев в здании Петрозаводского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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