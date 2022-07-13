https://ria.ru/20220713/zaderzhanie-1802141062.html
В Волгоградской области силовики задержали националиста
В Волгоградской области силовики задержали националиста - РИА Новости, 13.07.2022
В Волгоградской области силовики задержали националиста
Силовики в Волгоградской области задержали мужчину, придерживающегося националистической идеологии, у него изъяли 3 килограмма тротила, пистолет, самодельные... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:34
2022-07-13T11:34
2022-07-13T11:34
россия
происшествия
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Силовики в Волгоградской области задержали мужчину, придерживающегося националистической идеологии, у него изъяли 3 килограмма тротила, пистолет, самодельные взрывные устройства, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУМВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии. В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты: 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k – 1 штука, 2 флага со свастикой", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что во время обыска мужчина пытался выбросить рюкзак, где лежали пистолет Макарова, 60 патронов, три гранаты, два самодельных взрывных устройства и средства инициирования.УФСБ возбудило уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://ria.ru/20220707/zaderzhanie-1800927098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, волгоградская область, волгоград
В Волгоградской области силовики задержали националиста
В Волгоградской области силовики изъяли у задержанного националиста три килограмма тротила
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Силовики в Волгоградской области задержали мужчину, придерживающегося националистической идеологии, у него изъяли 3 килограмма тротила, пистолет, самодельные взрывные устройства, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России
по Волгоградской области
совместно с представителями ГУМВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии. В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты: 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k – 1 штука, 2 флага со свастикой", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что во время обыска мужчина пытался выбросить рюкзак, где лежали пистолет Макарова, 60 патронов, три гранаты, два самодельных взрывных устройства и средства инициирования.
УФСБ возбудило уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".