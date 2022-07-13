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В Волгоградской области силовики задержали националиста - РИА Новости, 13.07.2022
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В Волгоградской области силовики задержали националиста
В Волгоградской области силовики задержали националиста - РИА Новости, 13.07.2022
В Волгоградской области силовики задержали националиста
Силовики в Волгоградской области задержали мужчину, придерживающегося националистической идеологии, у него изъяли 3 килограмма тротила, пистолет, самодельные... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:34
2022-07-13T11:34
россия
происшествия
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Силовики в Волгоградской области задержали мужчину, придерживающегося националистической идеологии, у него изъяли 3 килограмма тротила, пистолет, самодельные взрывные устройства, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУМВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии. В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты: 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k – 1 штука, 2 флага со свастикой", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что во время обыска мужчина пытался выбросить рюкзак, где лежали пистолет Макарова, 60 патронов, три гранаты, два самодельных взрывных устройства и средства инициирования.УФСБ возбудило уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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россия, происшествия, волгоградская область, волгоград
11:34 13.07.2022
 
В Волгоградской области силовики задержали националиста

В Волгоградской области силовики изъяли у задержанного националиста три килограмма тротила

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Силовики в Волгоградской области задержали мужчину, придерживающегося националистической идеологии, у него изъяли 3 килограмма тротила, пистолет, самодельные взрывные устройства, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУМВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии. В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты: 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k – 1 штука, 2 флага со свастикой", - сообщили в ведомстве.
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Отмечается, что во время обыска мужчина пытался выбросить рюкзак, где лежали пистолет Макарова, 60 патронов, три гранаты, два самодельных взрывных устройства и средства инициирования.
УФСБ возбудило уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
 
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