https://ria.ru/20220713/zadachi-1802198943.html

В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России

В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России - РИА Новости, 13.07.2022

В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России

Стратегическими задачами лесной отрасли РФ являются импортозамещение и расширение внутреннего рынка, в том числе развитие деревянного домостроения и переход к... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:41

2022-07-13T14:41

2022-07-13T14:44

экономика

россия

красноярск

совет федерации рф

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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Стратегическими задачами лесной отрасли РФ являются импортозамещение и расширение внутреннего рынка, в том числе развитие деревянного домостроения и переход к топливу в виде пеллет, сообщил журналистам вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.Он отметил, что в лесной отрасли до 90% импортного оборудования."Поэтому некоторые лесные компании стали создавать мощности по ремонту импортного оборудования... Но им нужна обновленная программа импортозамещения со стороны правительства РФ. Тоже мы будем этим заниматься вместе с министерством промышленности и торговли. Логистика, внутренний рынок и импортозамещение - три глобальных проблемы", - указал вице-спикер.Выездное заседание совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходит в среду в Красноярске.

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россия

красноярск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, красноярск, совет федерации рф