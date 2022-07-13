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В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России - РИА Новости, 13.07.2022
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В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России
В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России - РИА Новости, 13.07.2022
В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России
Стратегическими задачами лесной отрасли РФ являются импортозамещение и расширение внутреннего рынка, в том числе развитие деревянного домостроения и переход к... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:41
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экономика
россия
красноярск
совет федерации рф
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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Стратегическими задачами лесной отрасли РФ являются импортозамещение и расширение внутреннего рынка, в том числе развитие деревянного домостроения и переход к топливу в виде пеллет, сообщил журналистам вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.Он отметил, что в лесной отрасли до 90% импортного оборудования."Поэтому некоторые лесные компании стали создавать мощности по ремонту импортного оборудования... Но им нужна обновленная программа импортозамещения со стороны правительства РФ. Тоже мы будем этим заниматься вместе с министерством промышленности и торговли. Логистика, внутренний рынок и импортозамещение - три глобальных проблемы", - указал вице-спикер.Выездное заседание совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходит в среду в Красноярске.
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экономика, россия, красноярск, совет федерации рф
14:41 13.07.2022 (обновлено: 14:44 13.07.2022)
 
В Совфеде назвали стратегические задачи лесной отрасли России

Вице-спикер СФ Воробьев назвал задачами лесной отрасли импортозамещение и развитие рынка

© РИА Новости / Мария МарикянЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Лес. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Стратегическими задачами лесной отрасли РФ являются импортозамещение и расширение внутреннего рынка, в том числе развитие деревянного домостроения и переход к топливу в виде пеллет, сообщил журналистам вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.
"Стратегическая задача такая - нужно расширять внутренний рынок, нужно деревянное домостроение поддерживать, нужно создавать условия для того, чтобы это было людям выгодно и чтобы это было качественное строительство, расширять внутренний рынок по пеллетам - переходить от угля и мазута там, где это возможно, на пеллеты. Нужно строить соответствующие котельные, что, собственно, сейчас и делают, и в виде топлива использовать пеллеты. Это тоже крайне важно", - сказал Воробьев.
Он отметил, что в лесной отрасли до 90% импортного оборудования.
"Поэтому некоторые лесные компании стали создавать мощности по ремонту импортного оборудования... Но им нужна обновленная программа импортозамещения со стороны правительства РФ. Тоже мы будем этим заниматься вместе с министерством промышленности и торговли. Логистика, внутренний рынок и импортозамещение - три глобальных проблемы", - указал вице-спикер.
Выездное заседание совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходит в среду в Красноярске.
Загрызли бы: пермяк спас новорожденного лосенка в лесу - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 10:50
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