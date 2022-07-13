https://ria.ru/20220713/yuteyr-1801884942.html
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу - РИА Новости, 13.07.2022
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу
Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:24
2022-07-13T01:24
2022-07-13T01:24
туризм
сочи
махачкала
москва
санкт-петербург
нальчик
ютэйр
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105548/95/1055489546_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_448c48f71ee079245d687c2639fa8654.jpg
НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта."Прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу будут осуществляться на комфортабельных региональных самолетах ATR 72 в компоновке 70 мест экономического класса", — говорится в релизе.Уточняется, что полеты по обеим направлениям будут выполнятся два раза в неделю: по средам и субботам.На данный момент из аэропорта Нальчика есть рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20220711/aeroporty-1801612416.html
сочи
махачкала
москва
санкт-петербург
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105548/95/1055489546_90:0:1959:1402_1920x0_80_0_0_912dfad48e8bd3c8313f4e0cbb02291b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, махачкала, москва, санкт-петербург, нальчик, ютэйр, новости - туризм, туризм, туристы
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу
Авиакомпания "ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу с 3 августа
НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу будут осуществляться на комфортабельных региональных самолетах ATR 72 в компоновке 70 мест экономического класса", — говорится в релизе.
Уточняется, что полеты по обеим направлениям будут выполнятся два раза в неделю: по средам и субботам.
На данный момент из аэропорта Нальчика есть рейсы в Москву и Санкт-Петербург.