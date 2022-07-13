https://ria.ru/20220713/yuteyr-1801884942.html

"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу

"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу - РИА Новости, 13.07.2022

"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу

Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T01:24

2022-07-13T01:24

2022-07-13T01:24

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сочи

махачкала

москва

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нальчик

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новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта."Прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу будут осуществляться на комфортабельных региональных самолетах ATR 72 в компоновке 70 мест экономического класса", — говорится в релизе.Уточняется, что полеты по обеим направлениям будут выполнятся два раза в неделю: по средам и субботам.На данный момент из аэропорта Нальчика есть рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20220711/aeroporty-1801612416.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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