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"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу - РИА Новости, 13.07.2022
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу
Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:24
2022-07-13T01:24
туризм
сочи
махачкала
москва
санкт-петербург
нальчик
ютэйр
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта."Прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу будут осуществляться на комфортабельных региональных самолетах ATR 72 в компоновке 70 мест экономического класса", — говорится в релизе.Уточняется, что полеты по обеим направлениям будут выполнятся два раза в неделю: по средам и субботам.На данный момент из аэропорта Нальчика есть рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
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сочи, махачкала, москва, санкт-петербург, нальчик, ютэйр, новости - туризм, туризм, туристы
01:24 13.07.2022
 
"ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу

Авиакомпания "ЮТэйр" запустит рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу с 3 августа

© Flickr / Alex Polezhaev Самолет ATR 72 авикомпании "ЮТэйр"
Самолет ATR 72 авикомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет ATR 72 авикомпании "ЮТэйр". Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 3 августа открывает прямые рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу будут осуществляться на комфортабельных региональных самолетах ATR 72 в компоновке 70 мест экономического класса", — говорится в релизе.
Уточняется, что полеты по обеим направлениям будут выполнятся два раза в неделю: по средам и субботам.
На данный момент из аэропорта Нальчика есть рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
Самолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 09:04Туризм
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля
 
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