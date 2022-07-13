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СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября - РИА Новости, 13.07.2022
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СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября - РИА Новости, 13.07.2022
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября
Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:28
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илья яшин
происшествия
россия
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступил материал по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября", - сказали в суде.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Вину он не признал, сообщала его адвокат.
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илья яшин, происшествия, россия, москва, вооруженные силы рф
12:28 13.07.2022 (обновлено: 12:33 13.07.2022)
 
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября

СК попросил арестовать Яшина по делу о дискредитации российской армии до 12 сентября

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИлья Яшин
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суд поступил материал по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября", - сказали в суде.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Вину он не признал, сообщала его адвокат.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 16:04Специальная военная операция на Украине
Новосибирского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии
 
Илья ЯшинПроисшествияРоссияМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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