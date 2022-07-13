https://ria.ru/20220713/yashin-1802160397.html

СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября

СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября - РИА Новости, 13.07.2022

СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября

Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:28

2022-07-13T12:28

2022-07-13T12:33

илья яшин

происшествия

россия

москва

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/28/1558032838_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_5202e19d0f881f684101fddfcfd04f20.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступил материал по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября", - сказали в суде.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Вину он не признал, сообщала его адвокат.

https://ria.ru/20220620/diskreditatsiya-1796783896.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илья яшин, происшествия, россия, москва, вооруженные силы рф