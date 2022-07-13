https://ria.ru/20220713/yashin-1802160397.html
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября - РИА Новости, 13.07.2022
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября
Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:28
2022-07-13T12:28
2022-07-13T12:33
илья яшин
происшествия
россия
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступил материал по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября", - сказали в суде.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Вину он не признал, сообщала его адвокат.
https://ria.ru/20220620/diskreditatsiya-1796783896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья яшин, происшествия, россия, москва, вооруженные силы рф
12:28 13.07.2022 (обновлено: 12:33 13.07.2022)
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября
СК попросил арестовать Яшина по делу о дискредитации российской армии до 12 сентября