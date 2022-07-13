https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html

Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна

Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна - РИА Новости, 13.07.2022

Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна

Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:25

2022-07-13T16:25

2022-07-13T16:44

в мире

стамбул

россия

украина

оон

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, россия, украина, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков