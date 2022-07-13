https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна - РИА Новости, 13.07.2022
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:25
2022-07-13T16:25
2022-07-13T16:44
в мире
стамбул
россия
украина
оон
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568674_0:58:3076:1789_1920x0_80_0_0_a207e8f075886d115fbfca13961d5b94.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568674_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_a374b4cbefbfa58fa8d807dbe934c663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, украина, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
16:25 13.07.2022 (обновлено: 16:44 13.07.2022)
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
Минобороны: Россия в Турции представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов