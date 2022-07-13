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Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна - РИА Новости, 13.07.2022
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Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна - РИА Новости, 13.07.2022
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:25
2022-07-13T16:44
в мире
стамбул
россия
украина
оон
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - сказали в ведомстве.
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в мире, стамбул, россия, украина, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
16:25 13.07.2022 (обновлено: 16:44 13.07.2022)
 
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна

Минобороны: Россия в Турции представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбработка зерна, собранного с полей в Херсонской области
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация, в которую входят представители Минобороны РФ, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - сказали в ведомстве.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 12:26
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
 
В миреСтамбулРоссияУкраинаООНМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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