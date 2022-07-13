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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США - РИА Новости, 13.07.2022
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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США - РИА Новости, 13.07.2022
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:23
2022-07-13T00:31
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из обнародованного во вторник доклада фонда.Таким образом организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году."Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей, и что вторжение России на Украину, затяжная пандемия COVID-19 и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы", - следует из доклада МВФ.
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в мире, сша
00:23 13.07.2022 (обновлено: 00:31 13.07.2022)
 
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3 процента

© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из обнародованного во вторник доклада фонда.
Таким образом организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 07:35
СМИ: на Уолл-стрит все больше говорят о возможной рецессии в США
"Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей, и что вторжение России на Украину, затяжная пандемия COVID-19 и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы", - следует из доклада МВФ.
 
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