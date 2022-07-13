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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США - РИА Новости, 13.07.2022
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:23
2022-07-13T00:23
2022-07-13T00:31
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из обнародованного во вторник доклада фонда.Таким образом организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году."Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей, и что вторжение России на Украину, затяжная пандемия COVID-19 и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы", - следует из доклада МВФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
00:23 13.07.2022 (обновлено: 00:31 13.07.2022)
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3 процента