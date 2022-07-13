https://ria.ru/20220713/vvp-1802089495.html

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США - РИА Новости, 13.07.2022

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:23

2022-07-13T00:23

2022-07-13T00:31

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из обнародованного во вторник доклада фонда.Таким образом организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году."Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей, и что вторжение России на Украину, затяжная пандемия COVID-19 и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы", - следует из доклада МВФ.

https://ria.ru/20220705/retsessiya-1800250922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша