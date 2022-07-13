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В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению - РИА Новости, 13.07.2022
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В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению
В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению - РИА Новости, 13.07.2022
В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:37
2022-07-13T23:37
технологии
марк фейгин
алексей резников
ирина верещук
украина
россия
херсонская область
госдума рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины."Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", - отметил он в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает."Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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технологии, марк фейгин, алексей резников, ирина верещук, украина, россия, херсонская область , госдума рф, снг, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
23:37 13.07.2022
 
В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

В офисе Зеленского назвали условия перехода украинских войск к контрнаступлению

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины.
"Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", - отметил он в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).
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Украина перешла в контрнаступление
По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает.
"Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
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