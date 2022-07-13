https://ria.ru/20220713/vsu-1802313983.html

В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению - РИА Новости, 13.07.2022

В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T23:37

2022-07-13T23:37

2022-07-13T23:37

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марк фейгин

алексей резников

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины."Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", - отметил он в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает."Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

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