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Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области - РИА Новости, 13.07.2022

Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

Боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области, больных, а также рожениц с младенцами выгнали, заявил в среду... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:32

2022-07-13T21:32

2022-07-13T21:32

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одесская область

лиманский район

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области, больных, а также рожениц с младенцами выгнали, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений", - сказал он.По словам Мизинцева, медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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лиманский район

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в мире, одесская область, лиманский район