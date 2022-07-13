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Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области - РИА Новости, 13.07.2022
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Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области
Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области - РИА Новости, 13.07.2022
Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области
Боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области, больных, а также рожениц с младенцами выгнали, заявил в среду... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:32
2022-07-13T21:32
в мире
одесская область
лиманский район
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области, больных, а также рожениц с младенцами выгнали, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений", - сказал он.По словам Мизинцева, медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.
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в мире, одесская область, лиманский район
21:32 13.07.2022
 
Боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

Мизинцев: боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области, больных, а также рожениц с младенцами выгнали, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений", - сказал он.
По словам Мизинцева, медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.
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