https://ria.ru/20220713/voz-1802305832.html

В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19

В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022

В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19

Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:56

2022-07-13T21:56

2022-07-13T21:56

распространение коронавируса

здоровье - общество

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

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ЦЮРИХ, 13 июл - РИА Новости. Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны регулярно пересматривать меры по реагированию на пандемию коронавируса в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Среди проверенных мер он назвал масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID.По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20220713/kentavr-1802289764.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз