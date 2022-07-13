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В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220713/voz-1802305832.html
В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19
В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022
В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19
Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:56
2022-07-13T21:56
распространение коронавируса
здоровье - общество
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
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ЦЮРИХ, 13 июл - РИА Новости. Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны регулярно пересматривать меры по реагированию на пандемию коронавируса в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Среди проверенных мер он назвал масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID.По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.
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здоровье - общество, в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз
21:56 13.07.2022
 
В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19

В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с распространением COVID-19

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИзготовление медицинских защитных масок в цехе парашютного завода "Полет"
Изготовление медицинских защитных масок в цехе парашютного завода Полет - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Изготовление медицинских защитных масок в цехе парашютного завода "Полет". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 13 июл - РИА Новости. Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Маски – испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19, и по мере роста случаев передачи (вируса – ред.) и госпитализаций они должны стать ключевым инструментом в усилиях государств по борьбе с COVID-19", - заявили в ВОЗ.
Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны регулярно пересматривать меры по реагированию на пандемию коронавируса в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Среди проверенных мер он назвал масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID.
По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Медицинская сестра в палате для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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