В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с COVID-19
В ВОЗ назвали масочный режим основным инструментом в борьбе с распространением COVID-19
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИзготовление медицинских защитных масок в цехе парашютного завода "Полет"
Изготовление медицинских защитных масок в цехе парашютного завода "Полет". Архивное фото
ЦЮРИХ, 13 июл - РИА Новости. Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Маски – испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19, и по мере роста случаев передачи (вируса – ред.) и госпитализаций они должны стать ключевым инструментом в усилиях государств по борьбе с COVID-19", - заявили в ВОЗ.
Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны регулярно пересматривать меры по реагированию на пандемию коронавируса в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Среди проверенных мер он назвал масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID.
По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.