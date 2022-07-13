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В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол - РИА Новости, 13.07.2022
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В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол - РИА Новости, 13.07.2022
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол
Партия "Коммунисты России" призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:31
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общество
россия
воз
коммунисты россии
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.
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общество, россия, воз, коммунисты россии
11:31 13.07.2022 (обновлено: 11:41 13.07.2022)
 
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол

Партия "Коммунисты России" призвала выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.
"ВОЗ потеряет последний авторитет в мире, если признает так называемый третий пол… Полагаем, что если ВОЗ совершит эту роковую ошибку, России как стране традиционных ценностей надо выходить из Всемирной организации здравоохранения и делать под своей эгидой другую организацию, которая бы занималась здоровьем жителей планеты", - сказал Малинкович.
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