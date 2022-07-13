https://ria.ru/20220713/voz-1802140399.html
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол - РИА Новости, 13.07.2022
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол
Партия "Коммунисты России" призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:31
2022-07-13T11:31
2022-07-13T11:41
общество
россия
воз
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.
https://ria.ru/20220702/ospa-1799740399.html
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общество, россия, воз, коммунисты россии
11:31 13.07.2022 (обновлено: 11:41 13.07.2022)
В России призвали выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол
Партия "Коммунисты России" призвала выйти из ВОЗ, если организация признает третий пол