https://ria.ru/20220713/volgograd-1802133178.html

В Волгограде выделили средства на благоустройство улицы Титова

В Волгограде выделили средства на благоустройство улицы Титова - РИА Новости, 13.07.2022

В Волгограде выделили средства на благоустройство улицы Титова

Более 100 миллионов рублей выделено на благоустройство улицы имени Германа Титова, одной из основных в Волгограде, работы будут завершены в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:58

2022-07-13T10:58

2022-07-13T10:58

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Более 100 миллионов рублей выделено на благоустройство улицы имени Германа Титова, одной из основных в Волгограде, работы будут завершены в 2023 году, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.По данным ведомства, в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел ход благоустройства на улице имени Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограде. По информации администрации, работы ведутся в три этапа, первый стартовал в 2021 году. Тогда было отремонтировано уличное освещение, вместо тротуара появилась брусчатка, установили лавочки, уложили газон и посадили цветы, а также восстановили каштановую аллею. В этом году, по данным ведомства, отремонтируют пешеходную лестницу и площадь между проспектом Ленина и малым проспектом. Работы должны быть завершены осенью."В 2023 году мы выполним завершающий этап благоустройства, и полностью улица Титова будет приведена в порядок. Реализуется этот проект на основе мнения и по предложению жителей. В ходе голосования именно жители определили территорию как приоритетную, где необходимо завершить благоустройство", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что кроме улицы Титова приводятся в порядок и другие территории Краснооктябрьского района. Так, например, была проведена реконструкция стадиона "Зенит", благоустроена площадь перед театром "Царицынская опера".В администрации добавили, что в Волгограде действует трехлетняя программа благоустройства дворов, куда вошли и три двора в Краснооктябрьском районе, объединяющих 11 многоквартирных домов.

https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html

https://ria.ru/20220701/sud-1799502395.html

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Кирилл Волков

общество, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров