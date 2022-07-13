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ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
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ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:08
2022-07-13T13:21
россия
войска воздушно-космической обороны
николаевская область
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в среду."За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады украинских военных в районе Белогорье Запорожской области.
https://ria.ru/20220713/aviatsiya-1802152008.html
россия
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россия, войска воздушно-космической обороны, николаевская область, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:08 13.07.2022 (обновлено: 13:21 13.07.2022)
 
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ

ВКС России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкТехник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в среду.
"За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск", - говорится в документе.
Кроме того, уничтожены семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады украинских военных в районе Белогорье Запорожской области.
Российский вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
12:06Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила за сутки 11 пунктов управления ВСУ
 
РоссияВойска воздушно-космической обороныНиколаевская областьВооруженные силы РФЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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