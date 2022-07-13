https://ria.ru/20220713/vks-1802153586.html

ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ

ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022

ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:08

2022-07-13T12:08

2022-07-13T13:21

россия

войска воздушно-космической обороны

николаевская область

вооруженные силы рф

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd7db58feff409605fb5550230944b5c.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в среду."За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады украинских военных в районе Белогорье Запорожской области.

https://ria.ru/20220713/aviatsiya-1802152008.html

россия

николаевская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, войска воздушно-космической обороны, николаевская область, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)