https://ria.ru/20220713/vks-1802153586.html
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:08
2022-07-13T12:08
2022-07-13T13:21
россия
войска воздушно-космической обороны
николаевская область
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в среду."За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады украинских военных в районе Белогорье Запорожской области.
https://ria.ru/20220713/aviatsiya-1802152008.html
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николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, николаевская область, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:08 13.07.2022 (обновлено: 13:21 13.07.2022)
ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
ВКС России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов ВСУ