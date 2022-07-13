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В России появилась новая схема телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220713/vishing-1802141199.html
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
В России появилась новая схема телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.07.2022
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в России. Об этом сообщают исследователи "Лаборатории Касперского". РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:35
2022-07-13T11:35
наука
технологии
лаборатория касперского
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в России. Об этом сообщают исследователи "Лаборатории Касперского".В рамках схемы жертва получает электронное письмо. В нем нет вредоносных ссылок и вложений, но есть текст, например о том, что со счета пытаются снять крупную сумму. А чтобы отменить транзакцию, нужно позвонить по указанному номеру телефона. Чаще всего письма стилизованы под уведомление от какого-либо сервиса, например крупного интернет-магазина, платёжной системы или сайта ПО, доступ к которому предоставляется по подписке.Данный вид мошенничества называется вишинг (от английского "voice phishing"). Схема нацелена как на частных пользователей, так и на сотрудников различных организаций. Если человек попадается на спам и перезванивает по указанному номеру, то злоумышленник в живом разговоре пытается выманить конфиденциальные данные, либо убеждает перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство софт для удаленного управления.В "Лаборатории Касперского" рекомендуют проверять адреса отправления — мошеннические письма могут приходить с очень странных доменов. Кроме того, злоумышленников выдают стилистика письма, и неприкрытое желание получить личные данные.
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технологии, лаборатория касперского
11:35 13.07.2022
 

В России появилась новая схема телефонного мошенничества

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в России. Об этом сообщают исследователи "Лаборатории Касперского".
В рамках схемы жертва получает электронное письмо. В нем нет вредоносных ссылок и вложений, но есть текст, например о том, что со счета пытаются снять крупную сумму. А чтобы отменить транзакцию, нужно позвонить по указанному номеру телефона. Чаще всего письма стилизованы под уведомление от какого-либо сервиса, например крупного интернет-магазина, платёжной системы или сайта ПО, доступ к которому предоставляется по подписке.
Данный вид мошенничества называется вишинг (от английского "voice phishing"). Схема нацелена как на частных пользователей, так и на сотрудников различных организаций. Если человек попадается на спам и перезванивает по указанному номеру, то злоумышленник в живом разговоре пытается выманить конфиденциальные данные, либо убеждает перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство софт для удаленного управления.
В "Лаборатории Касперского" рекомендуют проверять адреса отправления — мошеннические письма могут приходить с очень странных доменов. Кроме того, злоумышленников выдают стилистика письма, и неприкрытое желание получить личные данные.
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:49Наука
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НаукаТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
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