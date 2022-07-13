https://ria.ru/20220713/vishing-1802141199.html

В России появилась новая схема телефонного мошенничества

В России появилась новая схема телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.07.2022

В России появилась новая схема телефонного мошенничества

Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в России. Об этом сообщают исследователи "Лаборатории Касперского". РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:35

2022-07-13T11:35

2022-07-13T11:35

наука

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в России. Об этом сообщают исследователи "Лаборатории Касперского".В рамках схемы жертва получает электронное письмо. В нем нет вредоносных ссылок и вложений, но есть текст, например о том, что со счета пытаются снять крупную сумму. А чтобы отменить транзакцию, нужно позвонить по указанному номеру телефона. Чаще всего письма стилизованы под уведомление от какого-либо сервиса, например крупного интернет-магазина, платёжной системы или сайта ПО, доступ к которому предоставляется по подписке.Данный вид мошенничества называется вишинг (от английского "voice phishing"). Схема нацелена как на частных пользователей, так и на сотрудников различных организаций. Если человек попадается на спам и перезванивает по указанному номеру, то злоумышленник в живом разговоре пытается выманить конфиденциальные данные, либо убеждает перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство софт для удаленного управления.В "Лаборатории Касперского" рекомендуют проверять адреса отправления — мошеннические письма могут приходить с очень странных доменов. Кроме того, злоумышленников выдают стилистика письма, и неприкрытое желание получить личные данные.

https://ria.ru/20220607/sony-1793707308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, лаборатория касперского