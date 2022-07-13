https://ria.ru/20220713/vengriya-1802187573.html

В МИД Венгрии заявили, что не поддержат эмбарго на российский газ

В МИД Венгрии заявили, что не поддержат эмбарго на российский газ - РИА Новости, 13.07.2022

В МИД Венгрии заявили, что не поддержат эмбарго на российский газ

Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", заявил журналистам... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:06

2022-07-13T14:06

2022-07-13T14:25

экономика

венгрия

газпромбанк

санкции в отношении россии

петер сийярто

россия

брюссель

газпром

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БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В прошедшие месяцы мы много спорили о санкциях в Брюсселе, приняли много санкций в Брюсселе... По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение "Газпромбанка" в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220704/migranty-1800188133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, венгрия, газпромбанк, санкции в отношении россии, петер сийярто, россия, брюссель, газпром, сергей рябков, владимир путин