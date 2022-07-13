14:06 13.07.2022 (обновлено: 14:25 13.07.2022)
В МИД Венгрии заявили, что не поддержат эмбарго на российский газ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не поддержит санкции против Газпромбанка
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В прошедшие месяцы мы много спорили о санкциях в Брюсселе, приняли много санкций в Брюсселе... По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение "Газпромбанка" в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.