https://ria.ru/20220713/uragan-1802092731.html

Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР

Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР

В распоряжении РИА Новости появились кадры боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России в Донбассе. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T02:03

2022-07-13T02:03

2022-07-13T02:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России в Донбассе.На видео артиллеристы группировки "О" ("Отважные") производят залп по позициям украинских войск в районе города Северска, куда смогли отойти уцелевшие в ходе боев за Лисичанск подразделения украинских военных.9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы - 35 км. Применялась Советской армией в ходе войны в Афганистане, армией России во время первой и второй Чеченских войн, конфликта в Южной Осетии. В период проведения спецоперации на Украине 9К57 "Ураган" применяют обе конфликтующие стороны.

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика