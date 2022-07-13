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Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/uragan-1802092731.html
Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР
Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР
В распоряжении РИА Новости появились кадры боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России в Донбассе. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T02:03
2022-07-13T02:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России в Донбассе.На видео артиллеристы группировки "О" ("Отважные") производят залп по позициям украинских войск в районе города Северска, куда смогли отойти уцелевшие в ходе боев за Лисичанск подразделения украинских военных.9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы - 35 км. Применялась Советской армией в ходе войны в Афганистане, армией России во время первой и второй Чеченских войн, конфликта в Южной Осетии. В период проведения спецоперации на Украине 9К57 "Ураган" применяют обе конфликтующие стороны.
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в мире, россия, донецкая народная республика
02:03 13.07.2022
 
Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР

В распоряжении РИА Новости появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России в Донбассе.
На видео артиллеристы группировки "О" ("Отважные") производят залп по позициям украинских войск в районе города Северска, куда смогли отойти уцелевшие в ходе боев за Лисичанск подразделения украинских военных.
9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы - 35 км. Применялась Советской армией в ходе войны в Афганистане, армией России во время первой и второй Чеченских войн, конфликта в Южной Осетии. В период проведения спецоперации на Украине 9К57 "Ураган" применяют обе конфликтующие стороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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