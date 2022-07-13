Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР
В распоряжении РИА Новости появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России в Донбассе.
На видео артиллеристы группировки "О" ("Отважные") производят залп по позициям украинских войск в районе города Северска, куда смогли отойти уцелевшие в ходе боев за Лисичанск подразделения украинских военных.
9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы - 35 км. Применялась Советской армией в ходе войны в Афганистане, армией России во время первой и второй Чеченских войн, конфликта в Южной Осетии. В период проведения спецоперации на Украине 9К57 "Ураган" применяют обе конфликтующие стороны.