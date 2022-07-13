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В Киеве назвали единственное условие прекращения боевых действий - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802282568.html
В Киеве назвали единственное условие прекращения боевых действий
В Киеве назвали единственное условие прекращения боевых действий - РИА Новости, 13.07.2022
В Киеве назвали единственное условие прекращения боевых действий
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия только, если Россия "добровольно покинет... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:32
2022-07-13T19:40
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия только, если Россия "добровольно покинет территорию" страны."Если агрессор добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет", - сказал Данилов в интервью украинскому радио "Новое время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины
19:32 13.07.2022 (обновлено: 19:40 13.07.2022)
 
В Киеве назвали единственное условие прекращения боевых действий

Глава СНБО Данилов: Украина прекратит бои, если Россия добровольно покинет территорию

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия только, если Россия "добровольно покинет территорию" страны.
"Если агрессор добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет", - сказал Данилов в интервью украинскому радио "Новое время".
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Автомобиль такси Uber на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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