https://ria.ru/20220713/ukraina-1802209143.html

Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба

Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.07.2022

Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:07

2022-07-13T15:07

2022-07-13T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями."Цель Украины... - освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", - сказал Кулеба в ходе брифинга, который транслировал украинский МИД. По словам Кулебы, в настоящий момент между Украиной и Россией нет переговоров по мирному урегулированию.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.

https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр