Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба
Глава МИД Кулеба назвал возвращение контроля над утраченными территориями целью Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями.
"Цель Украины... - освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", - сказал Кулеба в ходе брифинга, который транслировал украинский МИД. По словам Кулебы, в настоящий момент между Украиной и Россией нет переговоров по мирному урегулированию.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.