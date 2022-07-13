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Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802209143.html
Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба
Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.07.2022
Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:07
2022-07-13T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями."Цель Украины... - освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", - сказал Кулеба в ходе брифинга, который транслировал украинский МИД. По словам Кулебы, в настоящий момент между Украиной и Россией нет переговоров по мирному урегулированию.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
15:07 13.07.2022
 
Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями, заявил Кулеба

Глава МИД Кулеба назвал возвращение контроля над утраченными территориями целью Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен вернуть контроль над утраченными территориями.
"Цель Украины... - освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", - сказал Кулеба в ходе брифинга, который транслировал украинский МИД. По словам Кулебы, в настоящий момент между Украиной и Россией нет переговоров по мирному урегулированию.
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 19:04Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
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