https://ria.ru/20220713/ukraina-1802207211.html

Украинские войска выпустили 13 мин по Доломитному и Старомихайловке

Украинские войска выпустили 13 мин по Доломитному и Старомихайловке - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска выпустили 13 мин по Доломитному и Старомихайловке

Украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности 13 мин калибром 120... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:04

2022-07-13T15:04

2022-07-13T15:04

в мире

старомихайловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Старомихайловку в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности 13 мин калибром 120 миллиметров, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Семигорье – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три мины калибром 120 миллиметров, также применялось стрелковое оружие", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки, а Старомихайловка – в 20 километрах от Донецка. Представительство ДНР в СЦКК в среду сообщало об обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск, мирная жительница получила ранение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомихайловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, старомихайловка, донецкая народная республика, украина, сцкк