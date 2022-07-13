https://ria.ru/20220713/ukraina-1802202102.html
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика - РИА Новости, 13.07.2022
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика
МВД Украины утверждает, что белорусский пограничник незаконно пересек границу, чтобы присоединиться к украинским войскам. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:51
2022-07-13T14:51
2022-07-13T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
волынская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МВД Украины утверждает, что белорусский пограничник незаконно пересек границу, чтобы присоединиться к украинским войскам."В Волынской области задержали мужчину без документов, который незаконно пересек украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к силам обороны Украины", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе задержанного.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июля сообщал, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли. Он добавил, что белорусов отправили воевать на Украину оппозиционные лидеры, выехавшие за рубеж.В МВД Луганской Народной Республики 11 июля заявили, что захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу, в составе которой было порядка шести-семи белорусских наемников.
https://ria.ru/20220706/natsionalist-1800593149.html
украина
белоруссия
волынская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_9c2154b8dc80a593e13124d5fc14ebc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, волынская область, ситуация в днр и лнр
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика
МВД Украины задержало белорусского пограничника, желавшего присоединиться к ВСУ