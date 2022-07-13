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На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802202102.html
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика - РИА Новости, 13.07.2022
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика
МВД Украины утверждает, что белорусский пограничник незаконно пересек границу, чтобы присоединиться к украинским войскам. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:51
2022-07-13T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
волынская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МВД Украины утверждает, что белорусский пограничник незаконно пересек границу, чтобы присоединиться к украинским войскам."В Волынской области задержали мужчину без документов, который незаконно пересек украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к силам обороны Украины", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе задержанного.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июля сообщал, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли. Он добавил, что белорусов отправили воевать на Украину оппозиционные лидеры, выехавшие за рубеж.В МВД Луганской Народной Республики 11 июля заявили, что захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу, в составе которой было порядка шести-семи белорусских наемников.
https://ria.ru/20220706/natsionalist-1800593149.html
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в мире, украина, белоруссия, волынская область, ситуация в днр и лнр
14:51 13.07.2022
 
На Украине заявили о задержании белорусского пограничника-перебежчика

МВД Украины задержало белорусского пограничника, желавшего присоединиться к ВСУ

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МВД Украины утверждает, что белорусский пограничник незаконно пересек границу, чтобы присоединиться к украинским войскам.
Волынской области задержали мужчину без документов, который незаконно пересек украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к силам обороны Украины", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе задержанного.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июля сообщал, что воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, 20 человек погибли. Он добавил, что белорусов отправили воевать на Украину оппозиционные лидеры, выехавшие за рубеж.
В МВД Луганской Народной Республики 11 июля заявили, что захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу, в составе которой было порядка шести-семи белорусских наемников.
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Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста, воевавшего за ВСУ
 
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