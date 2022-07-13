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В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки

В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки - РИА Новости, 13.07.2022

В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки

Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под обстрел украинской армии Новой Каховки, в том числе поставкой... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:57

2022-07-13T12:57

2022-07-13T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под обстрел украинской армии Новой Каховки, в том числе поставкой стройматериалов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, херсонская область , украина