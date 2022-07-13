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В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802169707.html
В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки
В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки - РИА Новости, 13.07.2022
В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под обстрел украинской армии Новой Каховки, в том числе поставкой... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:57
2022-07-13T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под обстрел украинской армии Новой Каховки, в том числе поставкой стройматериалов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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в мире, россия, херсонская область , украина
12:57 13.07.2022 (обновлено: 12:59 13.07.2022)
 
В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки

Замглавы ВГА Херсонской области попросила Россию помочь восстановить Новую Каховку

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под обстрел украинской армии Новой Каховки, в том числе поставкой стройматериалов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева.
"Создана рабочая группа по восстановлению города. Направлена техника и волонтеры. Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион", - сказала Губарева в эфире Первого канала.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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