https://ria.ru/20220713/ukraina-1802139208.html

На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями

На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями - РИА Новости, 13.07.2022

На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями

Украинкам, владеющим некоторыми профессиями, в том числе связанными с химией, радиотехникой, IT и медициной, придется встать на воинский учет с 1 октября,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:24

2022-07-13T11:24

2022-07-13T11:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинкам, владеющим некоторыми профессиями, в том числе связанными с химией, радиотехникой, IT и медициной, придется встать на воинский учет с 1 октября, сообщило украинское издание "Зеркало Недели"."На Украине с 1 октября женщины некоторых профессий должны встать на военный учет", - говорится в статье на сайте "Зеркала Недели".Издание со ссылкой на указ украинского министерства обороны публикует перечень профессий, обладательницам которых придется встать на учет в военкомате. Среди востребованных отраслей химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд медицинских специальностей. Минобороны Украины также заинтересовано в специалистах по обеспечению войск, налоговому делу, маркетингу и специалистах в области полиграфии и издательского дела.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, министерство обороны украины, в мире, ситуация в днр и лнр