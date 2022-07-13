https://ria.ru/20220713/ukraina-1802139208.html
На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями
На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями - РИА Новости, 13.07.2022
На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями
Украинкам, владеющим некоторыми профессиями, в том числе связанными с химией, радиотехникой, IT и медициной, придется встать на воинский учет с 1 октября,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:24
2022-07-13T11:24
2022-07-13T11:24
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинкам, владеющим некоторыми профессиями, в том числе связанными с химией, радиотехникой, IT и медициной, придется встать на воинский учет с 1 октября, сообщило украинское издание "Зеркало Недели"."На Украине с 1 октября женщины некоторых профессий должны встать на военный учет", - говорится в статье на сайте "Зеркала Недели".Издание со ссылкой на указ украинского министерства обороны публикует перечень профессий, обладательницам которых придется встать на учет в военкомате. Среди востребованных отраслей химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд медицинских специальностей. Минобороны Украины также заинтересовано в специалистах по обеспечению войск, налоговому делу, маркетингу и специалистах в области полиграфии и издательского дела.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны украины, в мире, ситуация в днр и лнр
На Украине поставят на воинский учет женщин с некоторыми профессиями
На Украине с 1 октября поставят на воинский учет женщин, владеющих некоторыми профессиями