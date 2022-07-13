09:56 13.07.2022 (обновлено: 12:21 13.07.2022)
На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить
Financial Times: власти Украины предрекли смерть стране без поддержки Запада
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина нуждается в девяти миллиардах долларов от западных стран в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, пишет Financial Times.
"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — приводит издание слова экономического советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.
"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — приводит издание слова экономического советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.
При этом американский Минфин предупредил, что экстренные меры, к которым Киев прибегает для поддержания государственных финансов — такие как печатание денег — могут со временем подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги. В Вашингтоне призывают союзников как можно быстрее выполнить обязательства по выделению десятков миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты.
Накануне Совет министров стран Евросоюза одобрил представление Украине нового кредита на миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки на общую сумму в девять миллиардов. Как заявляли в Еврокомиссии, его выделят в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.