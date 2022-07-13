https://ria.ru/20220713/ukraina-1802119753.html

На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить

На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить - РИА Новости, 13.07.2022

На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить

Украина нуждается в девяти миллиардах долларов от западных стран в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, пишет... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:56

2022-07-13T09:56

2022-07-13T12:21

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина нуждается в девяти миллиардах долларов от западных стран в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, пишет Financial Times. "Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — приводит издание слова экономического советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.Прекращение экспорта зерна и стали лишило Киев валютной выручки. Украина вынуждена сжигать валютные резервы ускоренными темпами, поскольку Центральный банк покупает государственные облигации, чтобы восполнить дефицит финансирования, говорится в статье.При этом американский Минфин предупредил, что экстренные меры, к которым Киев прибегает для поддержания государственных финансов — такие как печатание денег — могут со временем подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги. В Вашингтоне призывают союзников как можно быстрее выполнить обязательства по выделению десятков миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты.Накануне Совет министров стран Евросоюза одобрил представление Украине нового кредита на миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки на общую сумму в девять миллиардов. Как заявляли в Еврокомиссии, его выделят в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801542839.html

https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html

https://ria.ru/20220706/kredit-1800569790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, еврокомиссия, киев, сша