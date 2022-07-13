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На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить - РИА Новости, 13.07.2022
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На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить
На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить - РИА Новости, 13.07.2022
На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить
Украина нуждается в девяти миллиардах долларов от западных стран в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, пишет... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:56
2022-07-13T12:21
в мире
украина
еврокомиссия
киев
сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина нуждается в девяти миллиардах долларов от западных стран в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, пишет Financial Times. "Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — приводит издание слова экономического советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.Прекращение экспорта зерна и стали лишило Киев валютной выручки. Украина вынуждена сжигать валютные резервы ускоренными темпами, поскольку Центральный банк покупает государственные облигации, чтобы восполнить дефицит финансирования, говорится в статье.При этом американский Минфин предупредил, что экстренные меры, к которым Киев прибегает для поддержания государственных финансов — такие как печатание денег — могут со временем подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги. В Вашингтоне призывают союзников как можно быстрее выполнить обязательства по выделению десятков миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты.Накануне Совет министров стран Евросоюза одобрил представление Украине нового кредита на миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки на общую сумму в девять миллиардов. Как заявляли в Еврокомиссии, его выделят в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801542839.html
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html
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в мире, украина, еврокомиссия, киев, сша
09:56 13.07.2022 (обновлено: 12:21 13.07.2022)
 
На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить

Financial Times: власти Украины предрекли смерть стране без поддержки Запада

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина нуждается в девяти миллиардах долларов от западных стран в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это почти вдвое превышает предыдущий запрос, пишет Financial Times.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — приводит издание слова экономического советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:43
Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС
Прекращение экспорта зерна и стали лишило Киев валютной выручки. Украина вынуждена сжигать валютные резервы ускоренными темпами, поскольку Центральный банк покупает государственные облигации, чтобы восполнить дефицит финансирования, говорится в статье.
При этом американский Минфин предупредил, что экстренные меры, к которым Киев прибегает для поддержания государственных финансов — такие как печатание денег — могут со временем подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги. В Вашингтоне призывают союзников как можно быстрее выполнить обязательства по выделению десятков миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 18:22Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне заявили, что запросы Украины растут вместе с объемами помощи
Накануне Совет министров стран Евросоюза одобрил представление Украине нового кредита на миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки на общую сумму в девять миллиардов. Как заявляли в Еврокомиссии, его выделят в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 07:49
В ЕП усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам
 
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