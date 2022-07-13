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Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука - РИА Новости, 13.07.2022
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Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука
Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука - РИА Новости, 13.07.2022
Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 83-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве 38-летнего внука во Владимирской области, сообщило... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:21
2022-07-13T13:21
происшествия
россия
владимирская область
владимир
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 83-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве 38-летнего внука во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего жителя Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... В отношении обвиняемого по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что происшествие случилось вечером 9 июля. По версии следствия, родственники отдыхали на приусадебном участке в Суздальском районе, где начали припоминать друг другу старые обиды. В результате "дед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес внуку один удар ножом в область груди". От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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владимирская область
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происшествия, россия, владимирская область, владимир, следственный комитет россии (ск рф)
13:21 13.07.2022
 
Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука

Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину, пьяным зарезавшего 38-летнего внука

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 83-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве 38-летнего внука во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего жителя Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... В отношении обвиняемого по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что происшествие случилось вечером 9 июля. По версии следствия, родственники отдыхали на приусадебном участке в Суздальском районе, где начали припоминать друг другу старые обиды. В результате "дед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес внуку один удар ножом в область груди". От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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ПроисшествияРоссияВладимирская областьВладимирСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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