https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802177616.html

Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука

Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука - РИА Новости, 13.07.2022

Владимирский суд арестовал 83-летнего мужчину за убийство внука

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 83-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве 38-летнего внука во Владимирской области, сообщило... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:21

2022-07-13T13:21

2022-07-13T13:21

происшествия

россия

владимирская область

владимир

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 83-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве 38-летнего внука во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего жителя Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... В отношении обвиняемого по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что происшествие случилось вечером 9 июля. По версии следствия, родственники отдыхали на приусадебном участке в Суздальском районе, где начали припоминать друг другу старые обиды. В результате "дед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес внуку один удар ножом в область груди". От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, владимирская область, владимир, следственный комитет россии (ск рф)