13:48 13.07.2022 (обновлено: 14:21 13.07.2022)
Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
Republic TV: покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
© AP Photo / Pool/Andy BuchananГотабая Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Готабая Раджапакса. Архивное фото
МОСКВА/БАНГКОК, 13 июл — РИА Новости. Уходящий с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетит с Мальдив в Сингапур, где получит убежище, передает телеканал Republic TV со ссылкой на источники.
По информации СМИ, экс-глава государства прибудет в Сингапур 14 июля в 07:05 по местному времени (02:05 мск). Сообщается, что Раджапакса полетит рейсом авиакомпании Singapore Airlines.
Похожей информацией также поделилась газета Daily Mirror.
Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.
В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Лидер страны объявил об уходе в отставку с 13 июля и, как писали местные издания, покинул Сингапур. В местном парламенте 20 июля изберут нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов. Временно исполняющим обязанности президента назначен премьер-министр Ранил Викремесингхе.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может закупить необходимое количество топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.