https://ria.ru/20220713/ubezhische-1802183568.html

Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре

Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре - РИА Новости, 13.07.2022

Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре

Уходящий с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетит с Мальдив в Сингапур, где получит убежище, передает телеканал Republic TV со ссылкой на... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:48

2022-07-13T13:48

2022-07-13T14:21

в мире

шри-ланка

сингапур

готабая раджапакса

мальдивы

политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА/БАНГКОК, 13 июл — РИА Новости. Уходящий с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетит с Мальдив в Сингапур, где получит убежище, передает телеканал Republic TV со ссылкой на источники.По информации СМИ, экс-глава государства прибудет в Сингапур 14 июля в 07:05 по местному времени (02:05 мск). Сообщается, что Раджапакса полетит рейсом авиакомпании Singapore Airlines.Похожей информацией также поделилась газета Daily Mirror.Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Лидер страны объявил об уходе в отставку с 13 июля и, как писали местные издания, покинул Сингапур. В местном парламенте 20 июля изберут нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов. Временно исполняющим обязанности президента назначен премьер-министр Ранил Викремесингхе.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может закупить необходимое количество топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html

https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801775401.html

шри-ланка

сингапур

мальдивы

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, сингапур, готабая раджапакса, мальдивы, политический кризис в шри-ланке