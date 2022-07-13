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В Сочи Ульяновский завод подарил новую машину владелице утонувшего "УАЗ" - РИА Новости, 13.07.2022
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В Сочи Ульяновский завод подарил новую машину владелице утонувшего "УАЗ"
В Сочи Ульяновский завод подарил новую машину владелице утонувшего "УАЗ" - РИА Новости, 13.07.2022
В Сочи Ульяновский завод подарил новую машину владелице утонувшего "УАЗ"
Владелица утонувшего во время сочинских ливней автомобиля "УАЗ" Виктория Теряева рассказала РИА Новости, что получила от завода-производителя в подарок новый... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:09
2022-07-13T12:11
сочи
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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СОЧИ, 13 июл – РИА Новости. Владелица утонувшего во время сочинских ливней автомобиля "УАЗ" Виктория Теряева рассказала РИА Новости, что получила от завода-производителя в подарок новый автомобиль, однако пока в свой двор заехать на нем не может, так как дорогу размыло.В конце июня в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что её автомобиль унесло течением реки в море. "Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит вверх дном. Как поясняла РИА Новости Теряева, на машине семья возила детей, продукты, стройматериалы для дома. Долгое время машину не могли вытащить из воды, а когда достали, она уже не подлежала восстановлению.Женщина отметила, что полученный от завода автомобиль большой и комфортный. "Мы очень счастливы. Машина очень хорошая, большая, комфортная. Огромное спасибо Ульяновскому заводу и всем, кто за нас переживал", - сказала РИА Новости Теряева.Она уточнила, что первые два года будет оплачивать страховку за новый автомобиль, после чего транспорт перейдёт в ее владение.Девушка рассказала, что пока приехать на подаренном авто в собственный двор она не может, так как участок, ведущий к ее дому, разрушен из-за дождей, стройматериалы придётся носить вручную. "Мы не знаем даже кому задать этот вопрос, почему нам ни берег не восстанавливают, ни технику не пригоняют, деревья не убирают, ничего… Мы не проедем, потому что внизу валуны валяются, это большие камни. Стройматериалы мы будем носить, она (новая машина - ред.) стоит на другой стороне у соседа под забором", - заявила Теряева.В Сочи с 22 по 28 июня действовало штурмовое предупреждение. Вышедшая из берегов река Псезуапсе в Лазаревском районе повредила более ста домов, унесла десятки автомобилей, в двух из них находились туристы, двое погибли, один выжил, остальных продолжают искать спасатели.
https://ria.ru/20220624/sochi-1797887521.html
https://ria.ru/20210913/avto-1749798692.html
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сочи, ульяновский автомобильный завод (уаз)
12:09 13.07.2022 (обновлено: 12:11 13.07.2022)
 
В Сочи Ульяновский завод подарил новую машину владелице утонувшего "УАЗ"

Ульяновский завод подарил новую машину владелице утонувшего при паводках автомобиля в Сочи

© Фото : Ульяновский автомобильный заводАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
Автомобиль УАЗ Патриот. Архивное фото
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СОЧИ, 13 июл – РИА Новости. Владелица утонувшего во время сочинских ливней автомобиля "УАЗ" Виктория Теряева рассказала РИА Новости, что получила от завода-производителя в подарок новый автомобиль, однако пока в свой двор заехать на нем не может, так как дорогу размыло.
В конце июня в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что её автомобиль унесло течением реки в море. "Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит вверх дном. Как поясняла РИА Новости Теряева, на машине семья возила детей, продукты, стройматериалы для дома. Долгое время машину не могли вытащить из воды, а когда достали, она уже не подлежала восстановлению.
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Женщина отметила, что полученный от завода автомобиль большой и комфортный. "Мы очень счастливы. Машина очень хорошая, большая, комфортная. Огромное спасибо Ульяновскому заводу и всем, кто за нас переживал", - сказала РИА Новости Теряева.
Она уточнила, что первые два года будет оплачивать страховку за новый автомобиль, после чего транспорт перейдёт в ее владение.
Девушка рассказала, что пока приехать на подаренном авто в собственный двор она не может, так как участок, ведущий к ее дому, разрушен из-за дождей, стройматериалы придётся носить вручную. "Мы не знаем даже кому задать этот вопрос, почему нам ни берег не восстанавливают, ни технику не пригоняют, деревья не убирают, ничего… Мы не проедем, потому что внизу валуны валяются, это большие камни. Стройматериалы мы будем носить, она (новая машина - ред.) стоит на другой стороне у соседа под забором", - заявила Теряева.
В Сочи с 22 по 28 июня действовало штурмовое предупреждение. Вышедшая из берегов река Псезуапсе в Лазаревском районе повредила более ста домов, унесла десятки автомобилей, в двух из них находились туристы, двое погибли, один выжил, остальных продолжают искать спасатели.
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