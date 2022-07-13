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Twitter подал в суд на Илона Маска - РИА Новости, 13.07.2022
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Twitter подал в суд на Илона Маска
Twitter подал в суд на Илона Маска - РИА Новости, 13.07.2022
Twitter подал в суд на Илона Маска
Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:18
2022-07-13T00:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер."Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий", - говорится в документе.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.
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в мире, сша
00:18 13.07.2022 (обновлено: 00:24 13.07.2022)
 
Twitter подал в суд на Илона Маска

Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы тот завершил сделку по покупке компании

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер.
"Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий", - говорится в документе.
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Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.
 
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