https://ria.ru/20220713/twitter-1802089041.html

Twitter подал в суд на Илона Маска

Twitter подал в суд на Илона Маска - РИА Новости, 13.07.2022

Twitter подал в суд на Илона Маска

Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:18

2022-07-13T00:18

2022-07-13T00:24

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер."Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий", - говорится в документе.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/mask-tvitter-1801440931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша