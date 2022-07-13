Рейтинг@Mail.ru
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/tseny-1802315372.html
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства России Александром Новаком цены на нефтепродукты,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:58
2022-07-13T23:58
экономика
цены на нефть
александр новак
абхазия
москва
аи-92
аи-95
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1920x0_80_0_0_b3daec18be4326ae13dd8b03e4a1b0d1.jpg
СУХУМ, 13 июл – РИА Новости. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства России Александром Новаком цены на нефтепродукты, ввозимые из России в Абхазию и вопросы энергообеспечения, сообщает пресс-служба минэкономики республики."В рамках рабочей поездки в Москву вице-премьер правительства Республики Абхазия, министр экономики Кристина Озган встретилась с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. В ходе встречи они обсудили вопросы энергообеспечения Республики Абхазия и ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации", - говорится в сообщении.Цены на нефтепродукты в Абхазии за несколько месяцев повысились более чем на 14 рублей. До повышения цен предельная стоимость бензина марки АИ-92 составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин АИ-95 стоил 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.Цены на электроэнергию в Абхазии с 1 июля выросли вдвое на фоне энергетического кризиса.
https://ria.ru/20220713/import-1802180837.html
абхазия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_152:0:936:588_1920x0_80_0_0_db1d4e77422efc1ec349006eedef187d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, абхазия, москва, аи-92, аи-95
23:58 13.07.2022
 
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию

В Москве обсудили энергообеспечение и цены на нефтепродукты, ввозимые из России в Абхазию

© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 13 июл – РИА Новости. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства России Александром Новаком цены на нефтепродукты, ввозимые из России в Абхазию и вопросы энергообеспечения, сообщает пресс-служба минэкономики республики.
"В рамках рабочей поездки в Москву вице-премьер правительства Республики Абхазия, министр экономики Кристина Озган встретилась с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. В ходе встречи они обсудили вопросы энергообеспечения Республики Абхазия и ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Цены на нефтепродукты в Абхазии за несколько месяцев повысились более чем на 14 рублей. До повышения цен предельная стоимость бензина марки АИ-92 составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин АИ-95 стоил 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.
Цены на электроэнергию в Абхазии с 1 июля выросли вдвое на фоне энергетического кризиса.
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 13:36
Абхазия может помочь России с параллельным импортом, заявил Бжания
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакАбхазияМоскваАИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала