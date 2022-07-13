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В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства России Александром Новаком цены на нефтепродукты,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:58
2022-07-13T23:58
2022-07-13T23:58
экономика
цены на нефть
александр новак
абхазия
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СУХУМ, 13 июл – РИА Новости. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства России Александром Новаком цены на нефтепродукты, ввозимые из России в Абхазию и вопросы энергообеспечения, сообщает пресс-служба минэкономики республики."В рамках рабочей поездки в Москву вице-премьер правительства Республики Абхазия, министр экономики Кристина Озган встретилась с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. В ходе встречи они обсудили вопросы энергообеспечения Республики Абхазия и ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации", - говорится в сообщении.Цены на нефтепродукты в Абхазии за несколько месяцев повысились более чем на 14 рублей. До повышения цен предельная стоимость бензина марки АИ-92 составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин АИ-95 стоил 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.Цены на электроэнергию в Абхазии с 1 июля выросли вдвое на фоне энергетического кризиса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, абхазия, москва, аи-92, аи-95
В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию
В Москве обсудили энергообеспечение и цены на нефтепродукты, ввозимые из России в Абхазию