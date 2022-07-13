https://ria.ru/20220713/tsentrobank-1802182767.html

Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид

Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид - РИА Новости, 13.07.2022

Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид

Банк России выявил за первое полугодие этого года втрое больше финансовых пирамид и "нелегалов", чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:44

2022-07-13T13:44

2022-07-13T13:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Банк России выявил за первое полугодие этого года втрое больше финансовых пирамид и "нелегалов", чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."В январе-июне 2022 года Банк России выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это в три раза превышает количество подобных компаний, выявленных за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год", - заявил регулятор.Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, пояснили в ЦБ. Этой ситуацией воспользовались злоумышленники и активизировали свою деятельность. При этом большая доля пирамид и нелегалов действовали в интернете (79% от общего количества), в основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

https://ria.ru/20220629/piramida-1798971301.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)