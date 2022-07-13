https://ria.ru/20220713/tsentrobank-1802182767.html
Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид
Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид - РИА Новости, 13.07.2022
Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид
Банк России выявил за первое полугодие этого года втрое больше финансовых пирамид и "нелегалов", чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:44
2022-07-13T13:44
2022-07-13T13:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Банк России выявил за первое полугодие этого года втрое больше финансовых пирамид и "нелегалов", чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регулятора."В январе-июне 2022 года Банк России выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это в три раза превышает количество подобных компаний, выявленных за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год", - заявил регулятор.Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, пояснили в ЦБ. Этой ситуацией воспользовались злоумышленники и активизировали свою деятельность. При этом большая доля пирамид и нелегалов действовали в интернете (79% от общего количества), в основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
https://ria.ru/20220629/piramida-1798971301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:44 13.07.2022 (обновлено: 13:55 13.07.2022)
Центробанк выявил за шесть месяцев более двух тысяч финансовых пирамид
Центробанк выявил за первое полугодие более двух тысяч финансовых пирамид