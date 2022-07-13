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МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
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МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград
РФ изучит опубликованные ЕС разъяснения по транзиту в Калининград, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:44
2022-07-13T16:58
евросоюз
калининград
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
европа
литва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ изучит опубликованные ЕС разъяснения по транзиту в Калининград, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."События разворачиваются в онлайн-режиме. Как меня сейчас коллеги информируют, только что Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения, поэтому нам теперь нужно их изучить, мы предоставим более подробную информацию", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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евросоюз, калининград, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, европа, литва, калининградская область, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:44 13.07.2022 (обновлено: 16:58 13.07.2022)
 
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград

Представитель МИД Захарова: Россия изучит разъяснения по транзиту в Калининград

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ изучит опубликованные ЕС разъяснения по транзиту в Калининград, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"События разворачиваются в онлайн-режиме. Как меня сейчас коллеги информируют, только что Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения, поэтому нам теперь нужно их изучить, мы предоставим более подробную информацию", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 15:56
В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград
 
ЕвросоюзКалининградРоссияВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвропаЛитваКалининградская областьЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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