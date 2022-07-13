https://ria.ru/20220713/tranzit-1802241805.html
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград
РФ изучит опубликованные ЕС разъяснения по транзиту в Калининград, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:44
2022-07-13T16:44
2022-07-13T16:58
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ изучит опубликованные ЕС разъяснения по транзиту в Калининград, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."События разворачиваются в онлайн-режиме. Как меня сейчас коллеги информируют, только что Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения, поэтому нам теперь нужно их изучить, мы предоставим более подробную информацию", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220713/tranzit-1802225556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:44 13.07.2022 (обновлено: 16:58 13.07.2022)
МИД изучит позицию Евросоюза по транзиту в Калининград
Представитель МИД Захарова: Россия изучит разъяснения по транзиту в Калининград