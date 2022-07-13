15:56 13.07.2022 (обновлено: 16:01 13.07.2022)
В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград
В Еврокомиссии опровергли информацию о переговорах по разблокировке транзита в Калининград
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской
Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщила, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, но проблема еще не снята. На уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, представитель Кремля предложил "набраться терпения".
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.