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В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
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В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград
В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград
Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель Европейской РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:56
2022-07-13T16:01
евросоюз
еврокомиссия
калининград
калининградская область
в мире
мария захарова
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер."Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете", - сказал он.Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщила, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, но проблема еще не снята. На уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, представитель Кремля предложил "набраться терпения".Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802167227.html
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евросоюз, еврокомиссия, калининград, калининградская область, в мире, мария захарова, маркус эдерер, россия, санкции в отношении россии
15:56 13.07.2022 (обновлено: 16:01 13.07.2022)
 
В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград

В Еврокомиссии опровергли информацию о переговорах по разблокировке транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
"Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете", - сказал он.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 12:48
Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград
Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщила, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, но проблема еще не снята. На уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, представитель Кремля предложил "набраться терпения".
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:51
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
 
ЕвросоюзЕврокомиссияКалининградКалининградская областьВ миреМария ЗахароваМаркус ЭдерерРоссияСанкции в отношении России
 
 
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