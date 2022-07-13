https://ria.ru/20220713/tranzit-1802225556.html

В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград

В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022

В ЕК опровергли информацию о разблокировке транзита в Калининград

Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель Европейской РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:56

2022-07-13T15:56

2022-07-13T16:01

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер."Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете", - сказал он.Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщила, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек, но проблема еще не снята. На уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, представитель Кремля предложил "набраться терпения".Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802167227.html

https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, еврокомиссия, калининград, калининградская область, в мире, мария захарова, маркус эдерер, россия, санкции в отношении россии