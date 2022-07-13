Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде не получали заявлений о снятии ограничений на транзит - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/tranzit-1802131308.html
В Калининграде не получали заявлений о снятии ограничений на транзит
В Калининграде не получали заявлений о снятии ограничений на транзит - РИА Новости, 13.07.2022
В Калининграде не получали заявлений о снятии ограничений на транзит
Калининградские власти заявили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений на транзит грузов через Литву от России или Евросоюза,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:46
2022-07-13T10:46
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
литва
калининградская область
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303136_0:116:3143:1884_1920x0_80_0_0_f5abe2d2965d5bbc4232cc1f8d1d8a2b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Калининградские власти заявили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений на транзит грузов через Литву от России или Евросоюза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву."На текущий момент никаких официальных заявлений Российской или европейской стороны нет. Документов также опубликовано не было", - сообщил Лысков.Он отметил, что вся эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".Лысков напомнил также, что власти региона устроит только полное возобновление транзита грузом через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.
https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html
россия
литва
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303136_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_97e55689db76e172bed54d855680921b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, евросоюз, россия, литва, калининградская область, калининград
10:46 13.07.2022
 
В Калининграде не получали заявлений о снятии ограничений на транзит

Калининградские власти не получали официальных заявлений о снятии ограничений на транзит

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Калининградские власти заявили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений на транзит грузов через Литву от России или Евросоюза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:51
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
"На текущий момент никаких официальных заявлений Российской или европейской стороны нет. Документов также опубликовано не было", - сообщил Лысков.
Он отметил, что вся эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".
Лысков напомнил также, что власти региона устроит только полное возобновление транзита грузом через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияЛитваКалининградская областьКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала