В Калининграде не получали заявлений о снятии ограничений на транзит
Калининградские власти не получали официальных заявлений о снятии ограничений на транзит
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Калининградские власти заявили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений на транзит грузов через Литву от России или Евросоюза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
"На текущий момент никаких официальных заявлений Российской или европейской стороны нет. Документов также опубликовано не было", - сообщил Лысков.
Он отметил, что вся эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".
Лысков напомнил также, что власти региона устроит только полное возобновление транзита грузом через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.