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СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область
СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область
ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:43
2022-07-13T13:38
калининград
литва
россия
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель."В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами России. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — приводятся в сообщении слова осведомленного источника.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
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калининград, литва, россия, в мире, евросоюз
01:43 13.07.2022 (обновлено: 13:38 13.07.2022)
 
СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область

"Известия" узнали, что Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.

"Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву", — говорится в сообщении.

По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.
"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами России. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — приводятся в сообщении слова осведомленного источника.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:51
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
 
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