https://ria.ru/20220713/tranzit-1802091797.html

СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область

СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область

ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T01:43

2022-07-13T01:43

2022-07-13T13:38

калининград

литва

россия

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель."В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами России. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — приводятся в сообщении слова осведомленного источника.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.

https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

калининград, литва, россия, в мире, евросоюз