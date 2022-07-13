01:43 13.07.2022 (обновлено: 13:38 13.07.2022)
СМИ: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининградскую область
"Известия" узнали, что Россия и ЕС договорились о разблокировке транзита в Калининград
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.
"Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву", — говорится в сообщении.
По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.
"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами России. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — приводятся в сообщении слова осведомленного источника.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.