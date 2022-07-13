https://ria.ru/20220713/televizory-1802278903.html
Цены на телевизоры в России за неделю понизились почти на два процента
Цены на телевизоры в России за неделю понизились почти на два процента - РИА Новости, 13.07.2022
Цены на телевизоры в России за неделю понизились почти на два процента
Цены на телевизоры за неделю со 2 по 8 июля снизились в России на 1,9%, за этот же период смартфоны и электропылесосы подешевели на 0,7%, свидетельствуют данные РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:22
2022-07-13T19:22
2022-07-13T19:33
экономика
технологии
россия
украина
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Цены на телевизоры за неделю со 2 по 8 июля снизились в России на 1,9%, за этот же период смартфоны и электропылесосы подешевели на 0,7%, свидетельствуют данные Росстата.При этом в июне к маю стоимость телевизоров упала на 2,7%, а на электропылесосов - выросла на 1,1%. Всего же с начала года электропылесосы подорожали на 14,6%, смартфоны - на 5,8%, телевизоры - на 2,5%.Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте - из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.
https://ria.ru/20220713/deflyatsiya-1802275502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
19:22 13.07.2022 (обновлено: 19:33 13.07.2022)
Цены на телевизоры в России за неделю понизились почти на два процента
Росстат: телевизоры в России за неделю подешевели почти на два процента