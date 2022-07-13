https://ria.ru/20220713/superlunie-1802089986.html
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля - РИА Новости, 13.07.2022
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля
Полнолуние наступит вечером 13 июля, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, астрономы называют такое явление суперлунием, РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:33
2022-07-13T00:33
2022-07-13T11:11
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Полнолуние наступит вечером 13 июля, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, астрономы называют такое явление суперлунием, сообщили в Московском планетарии.Астрономы пояснили, что перигеем называется точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние. В 2022 году это произойдет в 12:09 мск 13 июля — от планеты до ее спутника будет всего чуть более 357 тысяч километров. Полнолуние наступит в 21:38 мск в этот же день."Тринадцатого июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца супер-Луна будет сиять в созвездии Стрелец", — уточнили в планетарии.При ясной погоде немного восточнее (левее) Луны будут видимы две планеты — Сатурн и Юпитер, которые сопровождают супер-Луну. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.
https://ria.ru/20220628/luna-1798606716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука
00:33 13.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля
Полнолуние наступит 13 июля в 21:38 мск
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Полнолуние наступит вечером 13 июля, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, астрономы называют такое явление суперлунием, сообщили
в Московском планетарии.
"Тринадцатого июля наблюдаем суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние", — говорится в сообщении.
Астрономы пояснили, что перигеем называется точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние. В 2022 году это произойдет в 12:09 мск 13 июля — от планеты до ее спутника будет всего чуть более 357 тысяч километров. Полнолуние наступит в 21:38 мск в этот же день.
"Тринадцатого июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца супер-Луна будет сиять в созвездии Стрелец", — уточнили в планетарии.
При ясной погоде немного восточнее (левее) Луны будут видимы две планеты — Сатурн и Юпитер, которые сопровождают супер-Луну. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.
Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.