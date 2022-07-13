https://ria.ru/20220713/superlunie-1802089986.html

Суперлуние 2022 года наступит 13 июля

Суперлуние 2022 года наступит 13 июля - РИА Новости, 13.07.2022

Суперлуние 2022 года наступит 13 июля

Полнолуние наступит вечером 13 июля, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, астрономы называют такое явление суперлунием, РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:33

2022-07-13T00:33

2022-07-13T11:11

наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Полнолуние наступит вечером 13 июля, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, астрономы называют такое явление суперлунием, сообщили в Московском планетарии.Астрономы пояснили, что перигеем называется точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние. В 2022 году это произойдет в 12:09 мск 13 июля — от планеты до ее спутника будет всего чуть более 357 тысяч километров. Полнолуние наступит в 21:38 мск в этот же день."Тринадцатого июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца супер-Луна будет сиять в созвездии Стрелец", — уточнили в планетарии.При ясной погоде немного восточнее (левее) Луны будут видимы две планеты — Сатурн и Юпитер, которые сопровождают супер-Луну. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.

https://ria.ru/20220628/luna-1798606716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука