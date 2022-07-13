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В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото - РИА Новости, 13.07.2022
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В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото
В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото - РИА Новости, 13.07.2022
В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото
Суд в Тюмени приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего местного жителя, который получил от недавно зарегистрированной в соцсетях шестилетней... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:14
2022-07-13T16:14
россия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего местного жителя, который получил от недавно зарегистрированной в соцсетях шестилетней девочки из Челябинска интимные видео и фото.Судом установлено, что в марте 2021 года в соцсети "ВКонтакте" молодой человек познакомился с 6-летней девочкой, живущей в Челябинске, после непродолжительной переписки предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела. Та не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. В региональном управлении СК РФ отмечают, что обвиняемый "вел переписку на сексуальные темы, развращающие несовершеннолетнюю"."Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 21-летнего тюменца. Он осужден за иные действия сексуального характера (п. "б", ч. 4 ст. 134 УК РФ) и на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.Суд также обязал его выплатить родителям ребенка 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Отмечается, что видеоролик интимного характера в планшете дочери обнаружила мать, которая месяцем ранее по ее просьбе зарегистрировала ребенка в соцсети. Выяснив, для чего девочка делала такое видео и фотографии, женщина обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.
https://ria.ru/20220609/vymogatelstvo-1794189330.html
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россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
16:14 13.07.2022
 
В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото

Тюменцу, выманившему в соцсети у шестилетней девочки интимные фото, дали 12 лет колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего местного жителя, который получил от недавно зарегистрированной в соцсетях шестилетней девочки из Челябинска интимные видео и фото.
Судом установлено, что в марте 2021 года в соцсети "ВКонтакте" молодой человек познакомился с 6-летней девочкой, живущей в Челябинске, после непродолжительной переписки предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела. Та не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. В региональном управлении СК РФ отмечают, что обвиняемый "вел переписку на сексуальные темы, развращающие несовершеннолетнюю".
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"Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 21-летнего тюменца. Он осужден за иные действия сексуального характера (п. "б", ч. 4 ст. 134 УК РФ) и на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Суд также обязал его выплатить родителям ребенка 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Отмечается, что видеоролик интимного характера в планшете дочери обнаружила мать, которая месяцем ранее по ее просьбе зарегистрировала ребенка в соцсети. Выяснив, для чего девочка делала такое видео и фотографии, женщина обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.
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