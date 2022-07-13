https://ria.ru/20220713/sud-1802230183.html

В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото

В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото - РИА Новости, 13.07.2022

В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото

Суд в Тюмени приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего местного жителя, который получил от недавно зарегистрированной в соцсетях шестилетней... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:14

2022-07-13T16:14

2022-07-13T16:14

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тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего местного жителя, который получил от недавно зарегистрированной в соцсетях шестилетней девочки из Челябинска интимные видео и фото.Судом установлено, что в марте 2021 года в соцсети "ВКонтакте" молодой человек познакомился с 6-летней девочкой, живущей в Челябинске, после непродолжительной переписки предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела. Та не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. В региональном управлении СК РФ отмечают, что обвиняемый "вел переписку на сексуальные темы, развращающие несовершеннолетнюю"."Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 21-летнего тюменца. Он осужден за иные действия сексуального характера (п. "б", ч. 4 ст. 134 УК РФ) и на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.Суд также обязал его выплатить родителям ребенка 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Отмечается, что видеоролик интимного характера в планшете дочери обнаружила мать, которая месяцем ранее по ее просьбе зарегистрировала ребенка в соцсети. Выяснив, для чего девочка делала такое видео и фотографии, женщина обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

https://ria.ru/20220609/vymogatelstvo-1794189330.html

https://ria.ru/20220601/manyak-1792287874.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия