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Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России
Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России - РИА Новости, 13.07.2022
Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю главы МЧС РФ Андрею Гуровичу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:43
2022-07-13T13:43
2022-07-13T13:54
происшествия
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басманный суд г. москвы
москва
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю главы МЧС РФ Андрею Гуровичу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В отношении Гуровича возбуждено уголовное дело по факту должностных преступлений, рассказал ранее РИА Новости источник.
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происшествия, россия, басманный суд г. москвы, москва
13:43 13.07.2022 (обновлено: 13:54 13.07.2022)
Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России
Следователь попросил Басманный суд арестовать экс-замглавы МЧС России Гуровича