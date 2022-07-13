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Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России - РИА Новости, 13.07.2022
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Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России
Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России - РИА Новости, 13.07.2022
Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю главы МЧС РФ Андрею Гуровичу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:43
2022-07-13T13:54
происшествия
россия
басманный суд г. москвы
москва
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю главы МЧС РФ Андрею Гуровичу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В отношении Гуровича возбуждено уголовное дело по факту должностных преступлений, рассказал ранее РИА Новости источник.
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происшествия, россия, басманный суд г. москвы, москва
13:43 13.07.2022 (обновлено: 13:54 13.07.2022)
 
Следователь попросил суд арестовать бывшего замглавы МЧС России

Следователь попросил Басманный суд арестовать экс-замглавы МЧС России Гуровича

© РИА НовостиЧеловек в наручниках.
Человек в наручниках. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю главы МЧС РФ Андрею Гуровичу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Гуровича", - сказала собеседница агентства.
В отношении Гуровича возбуждено уголовное дело по факту должностных преступлений, рассказал ранее РИА Новости источник.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13:29
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
 
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