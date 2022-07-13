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Эстонский суд признал незаконным обыск в бывшем офисе Sputnik Meedia
Эстонский суд признал незаконным обыск в бывшем офисе Sputnik Meedia - РИА Новости, 13.07.2022
Эстонский суд признал незаконным обыск в бывшем офисе Sputnik Meedia
Экс-сотрудник Sputnik Meedia Елена Черышева сообщила РИА Новости, что эстонский суд признал незаконным обыск у нее дома и в бывшем офисе редакции Sputnik... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:07
2022-07-13T07:07
2022-07-13T07:07
эстония
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник Sputnik Meedia Елена Черышева сообщила РИА Новости, что эстонский суд признал незаконным обыск у нее дома и в бывшем офисе редакции Sputnik Meedia.Власти Эстонии в апреле задержали Черышеву по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций. Позже Черышеву отпустили под подписку о невыезде.Из решения суда от 7 июля ей стала известна хронология событий. В частности, 5 апреля ведущий государственный обвинитель госпрокуратуры Таави Перн дал разрешение на проведение обысков. Шестого апреля Черышеву задержали, в ее доме провели обыск, а мужа увезли к бывшему офису Sputnik Meedia. Через 16 часов обыска Черышеву отправили в арестантский дом (следственный изолятор).По ее словам, 12 апреля прокуратура подала в Таллиннский окружной суд жалобу на решение Харьюского уездного суда от 8 апреля, но Таллиннский суд оставил решение без изменений.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников.Sputnik Meedia создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два с половиной года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эстония, в мире, россия
Эстонский суд признал незаконным обыск в бывшем офисе Sputnik Meedia
Эстонский суд признал незаконным обыск в доме экс-сотрудника Sputnik Meedia Черышевой
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник Sputnik Meedia Елена Черышева сообщила РИА Новости, что эстонский суд признал незаконным обыск у нее дома и в бывшем офисе редакции Sputnik Meedia.
Власти Эстонии
в апреле задержали Черышеву по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций. Позже Черышеву отпустили под подписку о невыезде.
Из решения суда от 7 июля ей стала известна хронология событий. В частности, 5 апреля ведущий государственный обвинитель госпрокуратуры Таави Перн дал разрешение на проведение обысков. Шестого апреля Черышеву задержали, в ее доме провели обыск, а мужа увезли к бывшему офису Sputnik Meedia. Через 16 часов обыска Черышеву отправили в арестантский дом (следственный изолятор).
"Восьмого апреля прокуратура направила судье предварительного следствия Харьюского уездного суда ордер на обыск и еще дополнительные документы с просьбой признать ордер на обыск допустимым и обоснованным. Судья не признала обыск допустимым. Как уточняет суд, у лица, чья деятельность связана с обработкой информации в журналистских целях, можно проводить обыск только на основании постановления судьи предварительного следствия или решения суда", - сообщила Черышева.
По ее словам, 12 апреля прокуратура подала в Таллиннский окружной суд жалобу на решение Харьюского уездного суда от 8 апреля, но Таллиннский суд оставил решение без изменений.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников.
Sputnik Meedia создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два с половиной года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.