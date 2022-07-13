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В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж - РИА Новости, 13.07.2022
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В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж
В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж - РИА Новости, 13.07.2022
В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж
При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”. Об этом рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по Москве и Московской области. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:11
2022-07-13T09:20
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”. Об этом рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по Москве и Московской области.По словам представителей фонда, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели. Однако в ряде случаев граждане сами делают взносы. Так, формировать пенсию могут россияне, работавшие за границей, и самозанятые.Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, отметили в ПФР. Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.
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общество, пенсионный фонд рф
01:11 13.07.2022 (обновлено: 09:20 13.07.2022)
 
В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж

ПФР: работавшие за границей и самозанятые могут “докупить" стаж для пенсии

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”. Об этом рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по Москве и Московской области.
По словам представителей фонда, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели. Однако в ряде случаев граждане сами делают взносы. Так, формировать пенсию могут россияне, работавшие за границей, и самозанятые.
Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, отметили в ПФР. Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.
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