https://ria.ru/20220713/stazh-1802089134.html

В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж

В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж - РИА Новости, 13.07.2022

В ПФР рассказали, кто из россиян может купить себе стаж

При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”. Об этом рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по Москве и Московской области. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T01:11

2022-07-13T01:11

2022-07-13T09:20

общество

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”. Об этом рассказали агентству "Прайм" в отделении ПФР по Москве и Московской области.По словам представителей фонда, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели. Однако в ряде случаев граждане сами делают взносы. Так, формировать пенсию могут россияне, работавшие за границей, и самозанятые.Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, отметили в ПФР. Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

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общество, пенсионный фонд рф