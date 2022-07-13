Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/stambul-1802297062.html
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:43
2022-07-13T22:48
турция
в мире
стамбул
хулуси акар
оон
вооруженные силы украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/24/1550342491_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_f1956409f1ee197290f83c28f2b950b2.jpg
СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны принимающей страны Хулуси Акар."В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. &lt;…&gt; Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — отметил он.На следующей неделе, по словам Акара, украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом", — добавил министр.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры "критически важным прогрессом". По его словам, стороны достигли предметной договоренности по многим аспектам, а именно по вопросам, касающимся механизмов контроля, системы координации, разминирования. Он выразил надежду, что очередной этап обсуждений приведет к официальному соглашению, а также заявил о готовности лично присутствовать при его заключении.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html
https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
турция
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/24/1550342491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d051cc4097782723cc8f77db015440b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, стамбул, хулуси акар, оон, вооруженные силы украины, россия, украина
20:43 13.07.2022 (обновлено: 22:48 13.07.2022)
 
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"

МО Турции сообщило о создании в Стамбуле координационного центра по вывозу зерна с Украины

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Стамбул
Город Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Город Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны принимающей страны Хулуси Акар.
"В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — отметил он.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 12:26
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
На следующей неделе, по словам Акара, украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом", — добавил министр.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 06:21
Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры "критически важным прогрессом". По его словам, стороны достигли предметной договоренности по многим аспектам, а именно по вопросам, касающимся механизмов контроля, системы координации, разминирования. Он выразил надежду, что очередной этап обсуждений приведет к официальному соглашению, а также заявил о готовности лично присутствовать при его заключении.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Рабочие выгружают зерно с Украины, которое будет храниться на складе в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно
 
ТурцияВ миреСтамбулХулуси АкарООНВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала