https://ria.ru/20220713/stambul-1802297062.html

В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"

В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022

В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"

Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:43

2022-07-13T20:43

2022-07-13T22:48

турция

в мире

стамбул

хулуси акар

оон

вооруженные силы украины

россия

украина

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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны принимающей страны Хулуси Акар."В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — отметил он.На следующей неделе, по словам Акара, украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом", — добавил министр.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры "критически важным прогрессом". По его словам, стороны достигли предметной договоренности по многим аспектам, а именно по вопросам, касающимся механизмов контроля, системы координации, разминирования. Он выразил надежду, что очередной этап обсуждений приведет к официальному соглашению, а также заявил о готовности лично присутствовать при его заключении.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html

https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, в мире, стамбул, хулуси акар, оон, вооруженные силы украины, россия, украина