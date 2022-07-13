https://ria.ru/20220713/stambul-1802297062.html
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:43
2022-07-13T20:43
2022-07-13T22:48
турция
в мире
стамбул
хулуси акар
оон
вооруженные силы украины
россия
украина
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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны принимающей страны Хулуси Акар."В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — отметил он.На следующей неделе, по словам Акара, украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом", — добавил министр.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры "критически важным прогрессом". По его словам, стороны достигли предметной договоренности по многим аспектам, а именно по вопросам, касающимся механизмов контроля, системы координации, разминирования. Он выразил надежду, что очередной этап обсуждений приведет к официальному соглашению, а также заявил о готовности лично присутствовать при его заключении.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html
https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, стамбул, хулуси акар, оон, вооруженные силы украины, россия, украина
20:43 13.07.2022 (обновлено: 22:48 13.07.2022)
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
МО Турции сообщило о создании в Стамбуле координационного центра по вывозу зерна с Украины
СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны принимающей страны Хулуси Акар.
"В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — отметил он.
На следующей неделе, по словам Акара, украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом", — добавил министр.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры "критически важным прогрессом". По его словам, стороны достигли предметной договоренности по многим аспектам, а именно по вопросам, касающимся механизмов контроля, системы координации, разминирования. Он выразил надежду, что очередной этап обсуждений приведет к официальному соглашению, а также заявил о готовности лично присутствовать при его заключении.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря
.
Владимир Путин
, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.