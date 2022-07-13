США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin
Пентагон: США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, сообщил представитель ВВС США в среду.
"ВВС провели очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты неподалеку от побережья Южной Калифорнии", - заявило оборонное ведомство США. В Пентагоне сообщили, что испытание стало 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты. "Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, были реализованы первичная и вторичная задачи", - сообщили в Пентагоне.
"Успешное испытание продемонстрировало работу ускорителя... мы завершили этап его испытаний и готовы перейти к комплексным испытаниям позднее в этом году", - сообщили в оборонном ведомстве США.
Ранее в конце июня Пентагон сообщал о неудачном летном испытании гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"). В апреле и мае СМИ сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет производства компании Lockheed Martin. Речь шла об испытании ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), а также перспективной гиперзвуковой крылатой ракете (ARRW).
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