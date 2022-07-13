https://ria.ru/20220713/ssha-1802310453.html

США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin

США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin - РИА Новости, 13.07.2022

США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin

США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, сообщил представитель ВВС США в среду. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:55

2022-07-13T22:55

2022-07-13T22:55

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, сообщил представитель ВВС США в среду."Успешное испытание продемонстрировало работу ускорителя... мы завершили этап его испытаний и готовы перейти к комплексным испытаниям позднее в этом году", - сообщили в оборонном ведомстве США.Ранее в конце июня Пентагон сообщал о неудачном летном испытании гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"). В апреле и мае СМИ сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет производства компании Lockheed Martin. Речь шла об испытании ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), а также перспективной гиперзвуковой крылатой ракете (ARRW).

https://ria.ru/20220712/spacex-1801874680.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, lockheed martin