Рейтинг@Mail.ru
США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ssha-1802310453.html
США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin
США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin - РИА Новости, 13.07.2022
США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin
США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, сообщил представитель ВВС США в среду. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:55
2022-07-13T22:55
в мире
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, сообщил представитель ВВС США в среду."Успешное испытание продемонстрировало работу ускорителя... мы завершили этап его испытаний и готовы перейти к комплексным испытаниям позднее в этом году", - сообщили в оборонном ведомстве США.Ранее в конце июня Пентагон сообщал о неудачном летном испытании гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"). В апреле и мае СМИ сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет производства компании Lockheed Martin. Речь шла об испытании ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), а также перспективной гиперзвуковой крылатой ракете (ARRW).
https://ria.ru/20220712/spacex-1801874680.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2a031f53508dd19ea2adac490978885a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, lockheed martin
22:55 13.07.2022
 
США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin

Пентагон: США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin, сообщил представитель ВВС США в среду.
"ВВС провели очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты неподалеку от побережья Южной Калифорнии", - заявило оборонное ведомство США. В Пентагоне сообщили, что испытание стало 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты. "Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, были реализованы первичная и вторичная задачи", - сообщили в Пентагоне.
"Успешное испытание продемонстрировало работу ускорителя... мы завершили этап его испытаний и готовы перейти к комплексным испытаниям позднее в этом году", - сообщили в оборонном ведомстве США.
Ранее в конце июня Пентагон сообщал о неудачном летном испытании гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"). В апреле и мае СМИ сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет производства компании Lockheed Martin. Речь шла об испытании ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), а также перспективной гиперзвуковой крылатой ракете (ARRW).
Испытания SpaceX - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:39
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала